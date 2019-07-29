親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷 民眾驚慌逃竄

巴爾的摩太陽報嗆川普「大老鼠」！ 罵總統老鼠進新境界

2019-07-29 10:29聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普痛批眾議員康明斯代表的巴爾的摩選區是「鼠輩橫行之地」後，《巴爾的摩太...
美國總統川普痛批眾議員康明斯代表的巴爾的摩選區是「鼠輩橫行之地」後，《巴爾的摩太陽報》28日以社論回嗆，「寧有幾隻老鼠，也別當一隻大的」。歐新社
分享

美國總統川普痛批非裔聯邦眾議員康明斯代表的巴爾的摩選區是「鼠輩橫行之地」後，《巴爾的摩太陽報》28日以社論回嗆，「寧有幾隻老鼠，也別當一隻大的（老鼠）（ Better to have a few rats than to be one）」。

太陽報這篇社論引發全球關注，預期可能打破點閱和訂報率，凸顯出巴爾的摩的反擊力道，指控川普用「最情緒化和具偏見的說法」，攻擊出身自主要是黑人選區的民主黨非裔議員。

在休假日還跑進辦公室寫社論的太陽報主筆詹森受訪表示：「我們經常嘲笑川普行事，但我想，罵美國總統是隻老鼠或有害動物⋯⋯是進入新境界。不過，我寫這篇社論時的直覺是，這是無可避免的結論。」

這篇社論將川普批康明斯和馬里蘭州第七選區，以及他的政治分化策略連結起來。文中特別指出康明斯譴責川普邊境政策、康明斯身為眾院監督改革委員會主席在調查政府行政時扮演的領導角色，以及康明斯稱川普是種族主義者，因為川普推文叫四名民主黨籍少數族裔女眾議員回到「犯罪猖獗」的出生地。

太陽報主筆室寫道，康明斯對川普而言一直是「芒刺在背」，川普認為攻擊非裔美籍國會議員是不錯的政治手段，既溫暖了愛他的白人至上主義者，又能讓許多不愛他的憂思之士氣得尖叫。

該報緊接著指出川普略而不提、第七選區的種種面向：年薪中位數高於平均，知名的約翰霍普金斯醫院和協助身障和退休人士的社會安全局均設於此，還有1812年戰爭英軍進犯巴爾的摩港口麥亨利要塞被擊退的「輝煌歷史」。

太陽報同時向川普傳達了一個重要訊息：第七選區也是川普的責任。美國總統比任何一位國會議員擁有更大的權力能改變這個城市。

這篇社論轉而檢視川普的過往紀錄，做出最強有力的抨擊：主筆室「要告訴入主橢圓形辦公室的最不誠實男人、嘲諷戰爭英雄的人、對女性伸鹹豬手的人、多次破產的商人、被俄羅斯總統普亭利用的傻瓜，以及堅稱殘忍新納粹人士中有『好人』的人，他還沒能愚弄大部分美國人，誤信他能絲毫勝任現職」。

川普

相關新聞

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷

2019-07-29 10:12

16歲少年首度電競個人賽奪冠 獨贏9402萬元！

2019-07-29 10:52

美眾院司委會主席：彈劾川普沒有期限

2019-07-29 10:24

川普轟巴爾的摩鼠輩橫行 紐約川普大樓餐廳卻有「活老鼠」

2019-07-29 08:48

川普推特宣布 美眾議員雷克里夫接情報總監

2019-07-29 05:45

川普熱線摸頭 種族言論黨內沒人敢攔

2019-07-29 00:11

種族攻擊有票房 川普再嗆非裔議員

2019-07-29 00:11

川普靠這招 口出惡言黨內都不吭聲

2019-07-28 21:05

影／方向盤脫落！Uber駕駛失「控」網友分享驚恐經驗

2019-07-28 18:27

迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28

「助我留在辯論台上」 白思豪籲支持者1人捐1元

2019-07-28 15:25

固盤vs.突圍 民主黨第二場辯論會30日登場

2019-07-28 15:24

川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19

川普稱巴爾的摩「噁心、老鼠橫行」 辱非裔議員選區

2019-07-28 13:16

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57
看更多

熱門文章

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

有可能嗎？航空公司竟安排她與陌生男子睡一張單人床

2019-07-28 14:22

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

奧地利女鐵人遭綁架 靠稱讚綁匪家的「蘭花」脫險

2019-07-28 14:13

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-29 06:48

1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29

這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少11人倒地受傷

2019-07-29 10:12

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

川普靠這招 口出惡言黨內都不吭聲

2019-07-28 21:05

專家：隨著電動車產量增加 這三種電池金屬將供不應求

2019-07-28 22:22

任正非變高調 全為救女兒救公司

2019-07-29 00:15

2019最關鍵一周 全球財經聚焦四點

2019-07-28 23:36

去日本旅遊你不可能沒逛過 一窺日本藥妝店崛起的商業模式

2019-07-28 12:30

沉迷？有出息？15歲少年參加世界電玩大賽 抱回3400萬

2019-07-28 22:55

全球最大鋼琴高三層樓弦線長近5米 刷新世界紀錄

2019-07-28 20:44

第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07

東京7月日照不到2天 水上樂園業績慘跌95％

2019-07-29 00:11

用跑的畫畫！整個城市都是我的畫布

2019-07-28 21:12

英脫歐花費 備妥10億英鎊

2019-07-29 00:02

本周降息成定局？ 聯準會的4種可能

2019-07-29 00:11

美中貿易戰衝擊！中國留學生簽證審批慢 苦等變失業

2019-07-28 14:03

警救人龜速害死綁架少女 羅馬尼亞2千人上街怒吼

2019-07-28 15:01

川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19

川普推特宣布 美眾議員雷克里夫接情報總監

2019-07-29 05:45

活到老醫到老！法98歲醫生每周工作60小時

2019-07-28 14:09

以色列宣布 飛箭三型飛彈攔截系統通過實射測試

2019-07-28 21:12

一個平底鍋搞定料理 韓YouTuber粉絲衝百萬

2019-07-29 00:06

迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28

川普轟巴爾的摩鼠輩橫行 紐約川普大樓餐廳卻有「活老鼠」

2019-07-29 08:48

華爾街推演Fed決策四劇本

2019-07-29 00:01

貿易協商前夕 美數百萬噸大豆輸陸

2019-07-29 00:15

影／方向盤脫落！Uber駕駛失「控」網友分享驚恐經驗

2019-07-28 18:27

新一輪談判登場前 北京暗示考慮大買美國農產品

2019-07-28 23:59

貿易談判籌碼？中國輸美稀土 6月下滑3.9％

2019-07-28 17:02

種族攻擊有票房 川普再嗆非裔議員

2019-07-29 00:11

馬斯克：特斯拉車輛 將能串流Netflix、YouTube

2019-07-28 17:18

華爾街日報：本周美中談判可能有小進展 難達全面協議

2019-07-29 08:02

哈利夫妻重隱私 訂守則要鄰居不准攀談？

2019-07-28 13:39

為了它...英國年輕人每天只看2分鐘電視新聞

2019-07-28 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top