巴爾的摩太陽報嗆川普「大老鼠」! 罵總統老鼠進新境界

2019-07-29 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普痛批眾議員康明斯代表的巴爾的摩選區是「鼠輩橫行之地」後,《巴爾的摩太陽報》28日以社論回嗆,「寧有幾隻老鼠,也別當一隻大的」。歐新社

美國總統川普痛批非裔聯邦眾議員康明斯代表的巴爾的摩選區是「鼠輩橫行之地」後,《巴爾的摩太陽報》28日以社論回嗆,「寧有幾隻老鼠,也別當一隻大的(老鼠)( Better to have a few rats than to be one)」。

太陽報這篇社論引發全球關注,預期可能打破點閱和訂報率,凸顯出巴爾的摩的反擊力道,指控川普用「最情緒化和具偏見的說法」,攻擊出身自主要是黑人選區的民主黨非裔議員。

在休假日還跑進辦公室寫社論的太陽報主筆詹森受訪表示:「我們經常嘲笑川普行事,但我想,罵美國總統是隻老鼠或有害動物⋯⋯是進入新境界。不過,我寫這篇社論時的直覺是,這是無可避免的結論。」

這篇社論將川普批康明斯和馬里蘭州第七選區,以及他的政治分化策略連結起來。文中特別指出康明斯譴責川普邊境政策、康明斯身為眾院監督改革委員會主席在調查政府行政時扮演的領導角色,以及康明斯稱川普是種族主義者,因為川普推文叫四名民主黨籍少數族裔女眾議員回到「犯罪猖獗」的出生地。

太陽報主筆室寫道,康明斯對川普而言一直是「芒刺在背」,川普認為攻擊非裔美籍國會議員是不錯的政治手段,既溫暖了愛他的白人至上主義者,又能讓許多不愛他的憂思之士氣得尖叫。

該報緊接著指出川普略而不提、第七選區的種種面向:年薪中位數高於平均,知名的約翰霍普金斯醫院和協助身障和退休人士的社會安全局均設於此,還有1812年戰爭英軍進犯巴爾的摩港口麥亨利要塞被擊退的「輝煌歷史」。

太陽報同時向川普傳達了一個重要訊息:第七選區也是川普的責任。美國總統比任何一位國會議員擁有更大的權力能改變這個城市。

這篇社論轉而檢視川普的過往紀錄,做出最強有力的抨擊:主筆室「要告訴入主橢圓形辦公室的最不誠實男人、嘲諷戰爭英雄的人、對女性伸鹹豬手的人、多次破產的商人、被俄羅斯總統普亭利用的傻瓜,以及堅稱殘忍新納粹人士中有『好人』的人,他還沒能愚弄大部分美國人,誤信他能絲毫勝任現職」。