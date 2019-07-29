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川普轟巴爾的摩鼠輩橫行 紐約川普大樓餐廳卻有「活老鼠」

2019-07-29 08:48聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普27日推文攻擊非裔民主黨眾議員康明斯（Elijah Cummings）代表的巴爾的摩區是「令人厭惡的鼠輩橫行混亂之處」，但其實川普集團旗下的餐廳也發生過「老鼠亂竄」的問題。

英國衛報報導，位在紐約曼哈頓第五大道的川普大樓（Trump Tower）內的川普牛排館（Trump Grille）在今年2月被爆出違反多項衛生安全行為，並在餐廳內多處發現「活老鼠」。

紐約市衛生檢疫人員於2018年7月11日造訪該餐廳，並在廚房內和周圍發現「老鼠或活老鼠的證據」，並存在「有利於吸引害蟲」和「允許害蟲存在」的風險，因此認定餐廳嚴重違反衛生標準。

據紐約每日新聞報導，川普大樓的餐廳在過去五年內，每年都被列為紐約市衛生局的違規名單，包括2016年的「活蟑螂」和2017年的「蒼蠅屍體」等。

川普組織發言人向該報表示，這些違規行為已被處理，並被市衛生局評為A級評級。

但一名商業夥伴向每日新聞透露，儘管川普自稱為一名擁有「潔淨之手」和「潔癖」的人，但他更專注於為自己的財產創造形象，而非多花點精力使它們更無懈可擊。

此外，川普高爾夫球場也存有衛生檢查問題，據報導，球場餐廳的水管和污水系統皆不合格。

川普大樓內的牛排餐廳「Trump Grille」過去五年內，每年都被列為紐約市衛...
川普大樓內的牛排餐廳「Trump Grille」過去五年內，每年都被列為紐約市衛生局的違規名單。截自推特
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位在紐約的川普大樓（Trump Tower）內的餐廳被爆出多次違反衛生安全行為，...
位在紐約的川普大樓（Trump Tower）內的餐廳被爆出多次違反衛生安全行為，多次出現鼠輩蹤跡。路透
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