川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合27日電



川普總統要民主黨四名少數族裔女性眾議員滾回本國的種族主義論調，使他的競選組織感到意外，連高級助理都不知道怎麼回應；但是，事發兩周來，他的顧問斷定這項攻擊發出的整體信息，在他競選連任必須掌握的白人勞工階層選民之間引起強烈反響，有助於鞏固他的政治基本盤。

這種情況促使他們設法把川普的本土出生論點，與不愛美國就滾蛋的立場結合，同時設法避免川普使用的明顯種族主義字眼；但是，川普似乎無意接受這種限制，27日又推文攻擊非洲裔眾議員康明斯。

共和黨人一直避免公然的種族攻擊，可是川普對康明斯的推文，顯示他對破壞這種努力樂此不疲。

過去兩周川普面對種族主義聲浪圍剿，他的競選組織則發動全面攻勢幫他辯護，企圖把他令人反感的談話變成吸引基本盤的政治利益。

川普的競選連絡主管墨濤說，這是喜萊莉‧柯林頓當年把川普的支持者斥為「下三濫」的事件重演，現在罵支持川普的人都是種族主義。

川普當時把「下三濫」變成鼓動基本盤的競選口號，現在又企圖如法炮製，以保住中西部的關鍵搖擺州。

競選助理和顧問表面上企圖把論點轉向爭議沒這麼激烈的意識領域，可是他們也激進駁斥種族主義指控，企圖與不滿動不動就被貼上偏執標籤的支持者建立同仇敵愾的氣勢。

墨濤說，民主黨國會議員企圖製造如果你是某種性別或族裔，你的任何批評都是種族主義或性別歧視的氣息。

川普的顧問也表示，共和黨一碰到種族主義攻擊就想躲起來，川普卻不躲，而這正是共和黨選民喜歡他的原因。

不過，川普對民主黨女議員的攻擊也可能造成政治代價。民調顯示有63%選民認為川普「逾越界限」，57%認為川普不尊重少數族裔，61%的人認為叫歸化美國的公民滾回本國很不當。

民主黨總統參選人也極力強調川普的分化論調，以吸引少數族裔和溫和派選民。