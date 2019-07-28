迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合27日電



印第安納州南灣市長布塔朱吉在全國迅速崛起，但勢頭已經放緩。 美聯社 分享 facebook 印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在民主黨2020年總統初選競爭中迅速崛起，但這股勢頭可能正逐漸放緩。

37歲的布塔朱吉近幾周民調數字相對平穩，多數民調盤旋在4%到7%之間；他公開露面時也面臨更棘手的問題，包括他難以獲得非裔選民的支持，以及他處理該州白人警察射殺黑人案件的作法。

不過布塔朱吉仍處於優勢地位，他在今年第二季募款獲得近2500萬元，金額高於其他參選人，而且他的競選帳戶裡還有2260萬元存款。

布塔朱吉在民調的支持呼聲後繼無力，顯示他要從新手角色轉變成獲認可的強大競爭對手。

民主黨策略師瑞尼許(Jon Reinish)表示：「他的發言誠摯激昂，他還有一群核心選民、捐贈者與支持者，但無疑他還要再努力。布塔朱吉必須更強力發聲，證明他能跨出這個空間，走向更大群的多元群眾。」

布塔朱吉在民主黨總統初選崛起，因為他年紀輕又有抱負願景，吸引許多受過大學教育的白人選民；但同時他難以獲得非裔選民的支持，許多民調顯示他的非裔選民支持度近乎為零。

民主黨2018年佛羅里達州檢察長提名人尚恩(Sean Shaw)是布塔朱吉的強力支持者，他承認布塔朱吉還需要更努力，才能贏得非裔選民的支持；他表示：「我們會在南卡羅來納州舉行多場傾聽巡迴場並與非裔選民互動。」

尚恩預期未來布塔朱吉的支持度會繼續攀升，他表示：「現階段就是要打響知名度，布塔朱吉必須獲得他的名聲。他要和參議員競爭、和州長競爭、和前副總統競爭，而他是南灣市長。」

許多民主黨策略師認為，前德州聯邦參議員歐洛克(Beto O`Rourke)可當作布塔朱吉的前車之鑑；民主黨策略師班農(Brad Bannon)指出，布塔朱吉和歐洛克都能引發大眾激情並獲得自由媒體關注，但兩人皆靠人格特質而非政策帶動人氣。

班農認為布塔朱吉需要提出更多政策內容，他因為人格優秀出線，但他需要建立自己的計畫與政策。