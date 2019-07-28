親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

「助我留在辯論台上」 白思豪籲支持者1人捐1元

2019-07-28 15:25世界日報 編譯郭宣含／綜合27日電

紐約市長白思豪26日接受訪談時，疾呼支持者一人捐一元，幫助他跨過9月民主黨總統參選人第三場辯論資格中需13萬名捐款者的門檻。

白思豪在衛星廣播業者Sirius XM的「羅拉柯茲秀」(Laura Coates Show)節目上表示：「我想向妳的聽眾作出訴求。」

他殷切請求：「如果你相信像勞工權利法案的事物，請助我一臂之力。請在BilldeBlasio.com線上捐至少一元，助我留在辯論台上。」

白思豪23日宣布他的勞工權利法案計畫，這是他投身2020年總統選舉的願景之一，其他包括提高全國基本時薪至15元並提供兩次支薪假期。

白思豪只有幾周時間為9月12日至13日在休士頓的辯論做準備；參選人必須獲得13萬個別支持者與2%的民調支持；他在昆尼別克大學(Quinnipiac University)7月民調中首次達到2%的支持度。

截至7月1日，白思豪僅有6700名個別捐贈者，競選活動發言人表示無法提供更新訊息。

民主黨9月12日至13日第三場初選辯論資格比前兩場更嚴格，可能將20名參加辯論的人數砍到僅剩10人。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)擬定更嚴苛的參加條件，參選人必須在至少四個公認民調中達到2%以上的支持度，並獲得至少13萬名個別支持者的捐款，而且至少要有400名捐贈者分布在至少20州內。

目前已有至少十位競爭對手滿足或快要達到總統參選人的辯論標準，少數幾名參選人必須在8月28日截止日前達到目標。

白思豪民主黨民調
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

抑制中美洲移民北漂 墨西哥助宏都拉斯創造兩萬就業機會

2019-07-28 15:52

迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28

固盤vs.突圍 民主黨第二場辯論會30日登場

2019-07-28 15:24

川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19

川普稱巴爾的摩「噁心、老鼠橫行」 辱非裔議員選區

2019-07-28 13:16

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

星期人物／艾普斯坦性派對班機 柯林頓、川普都搭過

2019-07-28 00:18

川普用軍費蓋美墨邊牆 最高院准了

2019-07-28 00:15

通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36

川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29

美最高院裁定准挪國防經費築牆 川普稱重大勝利

2019-07-27 17:50

影／研究示警！阿拉斯加水下冰河 融速比預期快百倍

2019-07-27 16:44

彈劾川普民主黨不死心 想調閱大陪審團證據

2019-07-27 14:52

民主黨重要金主 放棄白登改投賀錦麗

2019-07-27 14:50

進口FDA把關 上黑名單難翻身

2019-07-27 13:28
看更多

熱門文章

甜美女星年少靠賣「原味內褲」維生 悲慘際遇驚嚇來賓

2019-07-27 17:39

被綁少女報案三次 警19小時後才破門已見碎骨

2019-07-28 10:47

墨西哥海灘湧現這種不速之客 重創當地觀光業

2019-07-27 23:19

美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35

有可能嗎？航空公司竟安排她與陌生男子睡一張單人床

2019-07-28 14:22

WTO開發中國家名單 川普要求剔除中國

2019-07-28 00:00

最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08

Fed下周開會 5大重點一舉囊括

2019-07-27 17:17

Fed利率決策 掌握五看點

2019-07-28 00:28

無印良品極簡風…獲利失靈

2019-07-28 00:31

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36

川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06

1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29

日本三重縣東南外海規模6.5強震 無海嘯威脅

2019-07-28 05:12

去日本旅遊你不可能沒逛過 一窺日本藥妝店崛起的商業模式

2019-07-28 12:30

奧地利女鐵人遭綁架 靠稱讚綁匪家的「蘭花」脫險

2019-07-28 14:13

川普用軍費蓋美墨邊牆 最高院准了

2019-07-28 00:15

南非信評展望 惠譽降至負向

2019-07-27 23:30

小7進軍印度 挑戰雜貨店

2019-07-28 00:31

星期人物／艾普斯坦性派對班機 柯林頓、川普都搭過

2019-07-28 00:18

美最高院裁定准挪國防經費築牆 川普稱重大勝利

2019-07-27 17:50

爭取公平選舉莫斯科街頭抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 06:02

活到老醫到老！法98歲醫生每周工作60小時

2019-07-28 14:09

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

滿額贈公仔掀蒐集潮 限量版毛絨辛巴叫價逾22萬元

2019-07-28 10:17

印度暴雨洪水火車受困 700名乘客全獲救

2019-07-27 23:05

歐洲創紀錄熱浪北移 北歐國家出現熱帶夜晚

2019-07-28 03:38

美中貿易戰衝擊！中國留學生簽證審批慢 苦等變失業

2019-07-28 14:03

突尼西亞總統葬禮 致哀人龍綿延20公里

2019-07-28 12:11

川普怒了 祭301查法國數位稅

2019-07-27 23:30

大群蝗蟲過境美國賭城 景象嚇人但專家稱無害

2019-07-27 17:49

消費大廠 搶攻護膚品牌

2019-07-28 00:31

缺油受困巴西數週 伊朗2貨輪終獲補給即將返航

2019-07-28 10:34

法國主辦G7峰會前 馬克宏將先會蒲亭

2019-07-28 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top