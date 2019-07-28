「助我留在辯論台上」 白思豪籲支持者1人捐1元

2019-07-28 15:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合27日電



紐約市長白思豪26日接受訪談時，疾呼支持者一人捐一元，幫助他跨過9月民主黨總統參選人第三場辯論資格中需13萬名捐款者的門檻。

白思豪在衛星廣播業者Sirius XM的「羅拉柯茲秀」(Laura Coates Show)節目上表示：「我想向妳的聽眾作出訴求。」

他殷切請求：「如果你相信像勞工權利法案的事物，請助我一臂之力。請在BilldeBlasio.com線上捐至少一元，助我留在辯論台上。」

白思豪23日宣布他的勞工權利法案計畫，這是他投身2020年總統選舉的願景之一，其他包括提高全國基本時薪至15元並提供兩次支薪假期。

白思豪只有幾周時間為9月12日至13日在休士頓的辯論做準備；參選人必須獲得13萬個別支持者與2%的民調支持；他在昆尼別克大學(Quinnipiac University)7月民調中首次達到2%的支持度。

截至7月1日，白思豪僅有6700名個別捐贈者，競選活動發言人表示無法提供更新訊息。

民主黨9月12日至13日第三場初選辯論資格比前兩場更嚴格，可能將20名參加辯論的人數砍到僅剩10人。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee)擬定更嚴苛的參加條件，參選人必須在至少四個公認民調中達到2%以上的支持度，並獲得至少13萬名個別支持者的捐款，而且至少要有400名捐贈者分布在至少20州內。

目前已有至少十位競爭對手滿足或快要達到總統參選人的辯論標準，少數幾名參選人必須在8月28日截止日前達到目標。