固盤vs.突圍 民主黨第二場辯論會30日登場

2019-07-28 15:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合27日電



爭取民主黨總統候選人提名的黨內群雄，將在30、31日分兩組進行辯論。圖為參選人第一輪辯論的資料照片。 美聯社 分享 facebook 民主黨20多名總統參選人將於30日起一連兩天舉行第二場辯論會，展開舌戰拚鬥；其中知名度和支持度較高的白登和伊麗莎白‧華倫等一級人選都在努力鞏固陣營，其他二線人選則挖空心思尋求一炮而紅，讓選民認識和記住他們。

隨著競選進展，創造機會以異軍突起的壓力愈來愈大，而30日和31日的第二輪辯論，可能是一些參選人自我推銷的最後機會，以免接下來辯論資格提高提早出局。

民主黨策士希望這次辯論之後，很多參選人能認清現實自動退出。許多專家也相信辯論過後，目前的25名參選人會立刻減少。

不過，他們表示參選人在這種全國注目的關鍵場合，有一些方法能突出自我。

一直主打氣候變遷的華盛頓州長英斯利，民調支持度經常不超過1%，並承認他需要設法一鳴驚人。

專家表示英斯利企圖用氣候議題與其他參選人區隔，可是未能成功，因為民主黨每一個參選人基本上都同意他的觀點。主打婦女問題、性攻擊和性騷擾的陸天娜，也面對類似困境。

華倫用議題競選則很成功。她接連對各種議題提出政策和計畫，讓選民能清楚的瞭解她的進步派理念。

專家說，她的競選策略奏效，可能是因為她把焦點對準對大部分議題看法相同的中產階段和富有階級，而不是只針對個別議題或類別。

此外，她原來就是名氣響亮的全國政治人物，著重廣泛的政策論述更為她賦予準備最完善的人選形象。

但是，要在濟濟群英中脫穎而出還有其他方法：攻擊對手，或是冒出讓選民難以忘懷的經典妙語，只是在有10名參選人同台較量的辯論台上，要如此突出奇兵愈來愈難。

賀錦麗就藉著攻擊其他對手改變選戰動力，收穫極為豐碩。她在第一輪辯論，咄咄逼人的質問白登當年對種族隔離的立場，把聲望最高的白登打得無力招架，自己則氣勢大漲。

民主黨策士說，她不只是針對白登，也鎖定種族問題，向選民顯示身為少數族裔的賀錦麗可能如何對付種族主義色彩濃烈的川普總統。