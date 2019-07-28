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又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普再次發表種族歧視言論，批評非裔眾議院監督委員會主席康明斯（Elija...
美國總統川普再次發表種族歧視言論，批評非裔眾議院監督委員會主席康明斯（Elijah Cummings）的家鄉巴爾的摩「噁心」。路透
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美國總統川普再度口無遮攔，發表種族歧視言論，他27日早上發推文抨擊非裔聯邦眾議員康明斯（Elijah Cummings）的家鄉、馬里蘭州的巴爾的摩為「噁心、老鼠橫行的髒地方」，遭眾院議長波洛西痛批為「種族攻擊」。

擔任眾議院監督委員會主席的康明斯近期開始對川普政府的行動和政策進行一系列調查，包括關於移民拘留中心的非人道待遇問題。

川普27日早上連發三條推文說，「康明斯一直是個野蠻的惡霸，對邊境巡邏的偉大男人和女人大吼大叫，關於南部邊境的情況，實際上他的巴爾的摩選區更加危險，他所在的地方被認為是美國最糟糕的」。

川普還說，「巴爾的摩是一個噁心和老鼠橫行的地方，如果他（康明斯）在巴爾的摩待更長時間，也許能幫忙清理這個非常危險和汙穢的地方」。

波洛西回應川普的推文說：「這些是對康明斯的『種族攻擊』，根據美國人口普查數據，該地區（巴爾的摩）有超過50%的人口為非洲裔。」

經常批判川普的康明斯也回覆道：「監督行政部門是我的憲法職責，但為選民而戰是我的道德責任。」康明斯自1996年以來一直是馬里蘭州第七國會選區的代表，除了主持眾院監督委員會外，還是美國國會中最資深的非裔議員之一。

巴爾的摩市長楊恩（Bernard Jack Young）表示，他所在的城市人民、國家和全世界都對川普感到失望。楊恩說，「我們國家的領導人詆毀像這樣一個充滿活力的美國城市，這完全不能接受」，並稱康明斯為愛國者和英雄。

川普此番言論似乎是對本月18日一場聽證會的回應，當時代理國土安全部部長麥克利南（Kevin McAleenan）表示，他的部門在處理邊境移民一事做得很好。康明斯則痛斥：「川普政府造成的傷害，將影響這些孩子的餘生」，他指的是政府對難民孩童的拘留。

川普移民非洲難民種族歧視
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