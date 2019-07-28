有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國阿拉斯加州與中國公司合作的的液化天然氣計畫，因風險問題已遭取消。路透 分享 facebook 美國阿拉斯加州共和黨籍州長鄧萊維（Mike Dunleavy）將前州長沃克（Bill Walker）與中國公司簽訂的液化天然氣合作計畫取消，理由是可能有安全風險。

根據阿拉斯加商業周刊，現任州長鄧萊維沒有意願繼續這項計畫。

這項與中國的合作計畫於2017年在美國總統川普及中國大陸主席習近平的面前簽下，合作內容是中國公司購買阿拉斯加天然氣公司75%液態天然氣，以換取該公司的股份。

美聯社報導，阿拉斯加天然氣公司總裁達伯勒（Joe Dubler）表示，該公司未延長與三家中國公司簽訂的不具法律約束力的協定，

達伯勒說，鄧萊維政府不願意阿拉斯加承擔該計畫的風險。不過他說，該合作計畫顯示國際對於阿拉斯加的天然氣有興趣。

達伯勒也說到，在最終確定投資前，必須做更多功課調查研究。

阿拉斯加天然氣公司規模逐漸變小，剩下的員工將會聚焦在完成聯邦能源管理委員會的環境評鑑。

鄧來維表示，他希望阿拉斯加州可以退出領導計畫，聚焦在如何帶進大型石油公司夥伴來接手該計畫。

民主黨議員塔克（Chris Tuck）表示，這似乎又把計畫帶回2016年狀態。當時BP石油公司、康菲能源公司、埃克森美孚公司與阿拉斯加州是合作夥伴，但是當時這些公司認為全球能源市場讓合作計畫經濟部分難行。當時合作公司代表說道，他們寧願等全球能源經濟狀況較好的時候才行動，或是讓阿拉斯加州衡量方法讓合作計畫更可行。當時的州長沃克選擇後者。