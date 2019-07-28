星期人物／艾普斯坦性派對班機 柯林頓、川普都搭過

2019-07-28 00:18 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



被控仲介賣淫的艾普斯坦與許多名人往來密切。 （路透資料照片） 分享 facebook

「如果你是福斯新聞的忠實觀眾，你會相信柯林頓是艾普斯坦的頭號麻吉和門神。如果你都看MSNBC，整起醜聞和川普密不可分。」

被控仲介賣淫而身陷囹圄的紐約「金融家」，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）最愛的自稱，能夠逍遙法外多時，曾和他走得很近、共度無數歡樂時光的前後任總統，讓他長期以無瑕形象欺騙世人，同樣難辭其咎。

艾普斯坦擁有一架名為「蘿莉塔快線」的私人飛機，專門載送名流參加性派對，柯林頓據傳至少搭過廿六次，川普起碼搭過一次。艾普斯坦因此被稱為「元首級」淫魔。

甚至連美國法學泰斗亞倫．德修茲（Alan Dershowitz）都致函普立茲獎，宣稱揭發艾普斯坦遭輕判內幕的邁阿密前鋒報是假新聞。更別說當年擔任聯邦檢察官時涉嫌對他放水的艾柯斯塔，東窗事發後，已於日前向川普請辭勞工部長獲准。

大學中輟 教高中遇貴人

艾普斯坦六日再次被捕，他被控一項經營賣淫集團罪及一項串謀經營賣淫集團罪，受害者中涉及多名未成年少女，若遭定罪，刑期最長四十五年。

現年六十六歲的艾普斯坦，父親是紐約布魯克林公園處的員工。他大學沒畢業，卻因緣際會進入貴族高中道爾頓學校（Dalton School）教數學，剛好教到投資銀行「貝爾斯登」董事長葛林柏格的女兒，深獲賞識後，一九七六年起在貝爾斯登當選擇權的交易員。

五年後，一九八二年，艾普斯坦成立同名的對沖基金，宣稱只為身家超過十億美元的富豪服務，闖出名號。他以避稅為由將公司設在美屬維京群島，外界唯一知道的客戶是內衣精品「維多利亞的秘密」老闆魏克斯納。

政商名流 通訊錄上千人

艾普斯坦素來以與政商名流有往來聞名，艾普斯坦被公開的通訊錄中，至少有一千個名字，當中包括美國前總統柯林頓、英國安德魯王子，川普家族人士、演員雷夫費恩斯、以扮演川普聞名的艾歷克鮑溫等人。「紐約」雜誌根據通訊錄，用字母A到Z排序，列出榜上有名的名流，足見其人脈之雄厚。

二○○五年，一名婦女報案表示其十四歲養女被一名男子誘騙到寓所性侵，警方調查後逮捕艾普斯坦，揭發他涉嫌中介性交易，至少涉及卅六名未成年受害者，惟其與檢方達成認罪協議，僅被判較輕罪名。當時的檢察官就是艾柯斯塔。

美化形象 哈佛大學吹捧

紐約時報發現，詭異的是艾普斯坦二○一○年離開佛州監獄，被登記列管為「性侵加害人」（sex offender）後，形象反而提升。同年，艾普斯坦被拍到與安德魯王子在紐約中央公園散步。

翌年，貝佐斯和馬斯克等科技巨擘參加的億萬富豪宴，有他的身影。哈佛大學官網有一頁盛讚他承諾捐款一千萬美元給慈善機構的義行。艾普斯坦自己也弄了一個網站，上面有他籌辦的科學活動照片，連霍金都出席了。

「我認識他已經十五年了，了不起的傢伙，和他在一起很好玩。據說他跟我一樣喜歡漂亮女生，其中許多是比較年輕的。」

川普切割 十五年沒聯絡

這是川普二○○二年受訪時談論艾普斯坦的內容。得知艾普斯坦出事後，川普說：「我和他已經有十五年沒講話了。我可以告訴你，我不喜歡他。」

曾對其義行大吹特捧的哈佛大學，也說不曉得網頁由誰負責，但已悄悄移除內容。

艾普斯坦自稱身價有好幾十億，「富比世」雜誌卻從未將他列入富豪榜。艾普斯坦十八日聲請交保，表示願意拿一億美元做擔保。檢方說，艾普斯坦據說擁有五億身家，棄保潛逃的風險極高。法官當庭裁定繼續收押，艾普斯坦廿三日提出抗告，廿五日被發現在牢房昏迷，頸部有勒痕，自己或外力造成，當局尚未說明。

艾普斯坦不但將魔掌伸向未成年少女，還扮演仲介。隨著案情發展，通訊錄上不少達官顯要恐怕會失眠。