通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



「如果你是福斯新聞的忠實觀眾，你會相信柯林頓是艾普斯坦的頭號麻吉和門神。如果你都看MSNBC，整起醜聞和川普密不可分。」

被控仲介賣淫而身陷囹圄的紐約「金融家」，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）最愛的自稱，能夠逍遙法外多時，曾和他走得很近、共度無數歡樂時光的前後任總統，讓他長期以無瑕形象欺騙世人，同樣難辭其咎。

艾普斯坦擁有一架名為「蘿莉塔快線」的私人飛機，專門載送名流參加性派對，柯林頓據傳至少搭過廿六次，川普起碼搭過一次。艾普斯坦因此被稱為「元首級」淫魔。

艾普斯坦六日再次被捕，他被控一項經營賣淫集團罪及一項串謀經營賣淫集團罪，受害者中涉及多名未成年少女，若遭定罪，刑期最長45年。

現年66歲的艾普斯坦，父親是紐約布魯克林公園處的員工。他大學沒畢業，卻因緣際會進入貴族高中道爾頓學校（Dalton School）教數學，剛好教到投資銀行「貝爾斯登」董事長葛林柏格的女兒，深獲賞識後，1976年起在貝爾斯登當選擇權的交易員。

五年後，1982年，艾普斯坦成立同名的對沖基金，宣稱只為身家超過10億美元的富豪服務，闖出名號。他以避稅為由將公司設在美屬維京群島，外界唯一知道的客戶是內衣精品「維多利亞的秘密」老闆魏克斯納。

政商名流 通訊錄上千人

艾普斯坦素來以與政商名流有往來聞名，艾普斯坦被公開的通訊錄中，至少有一千個名字，當中包括美國前總統柯林頓、英國安德魯王子，川普家族人士、演員雷夫費恩斯、以扮演川普聞名的艾歷克鮑溫等人。「紐約」雜誌根據通訊錄，用字母A到Z排序，列出榜上有名的名流，足見其人脈之雄厚。

艾普斯坦自稱身價有好幾十億，「富比世」雜誌卻從未將他列入富豪榜。艾普斯坦18日聲請交保，表示願意拿1億美元做擔保。檢方說，艾普斯坦據說擁有5億身家，棄保潛逃的風險極高。法官當庭裁定繼續收押，艾普斯坦23日提出抗告，25日被發現在牢房昏迷，頸部有勒痕，自己或外力造成，當局尚未說明。