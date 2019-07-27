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川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國總統川普26日雙喜臨門，最高法院裁定川普可用軍事預算築美墨邊境牆，同日瓜地馬拉簽署「安全第三國」（safe third-country）協議，同意作為難民移美的緩衝區。

華爾街日報報導，美國最高法院以五比四票數推翻下級法院的裁決，准許川普挪用25億美元軍事預算，建造一道100英里的美墨邊境牆，以遏阻非法移民。川普曾在2月宣布國家進入緊急狀態，藉此挪用67億美元國會已批准其他用途的資金，遭下級法院駁回。

川普在推特上說：「這是築牆的『大好消息』，美國最高法院扭轉下級法院的裁決，讓南部邊境牆得以續建，這是邊境安全和法律的大勝利。」

另一份捷報則來自瓜地馬拉，在川普政府的施壓下，瓜國當局同意讓移民先在當地申請庇護，而非直接前往美國。

川普與瓜地馬拉內政部長戴更哈特（Enrique Degenhart）和美國代理國土安全部部長麥克利南（Kevin McAleenan）26日在白宮橢圓形辦公室簽署安全第三國協議。麥克利南表示，有意前往美國的移民可以先在瓜國尋求庇護，如果他們逕自忽視這項權益，美國將直接將他們遣返回瓜國。

川普上任以來持續抵禦美墨邊界移民未果，他表示絡繹不絕湧入的移民為「邊界帶來危機」，因此26日兩大進展象徵川普政府的苦戰終於開花結果。麥克利南期望，與瓜國的協議能在8月某日生效。

麥克利南維持一貫看法，認為瓜地馬拉適宜接受尋求庇護的移民，且這份協議不但象徵兩國「同意在尋求庇護上攜手合作」，也符合「美國移民和國籍法」（INA）。

瓜地馬拉政府表示，簽署協議是為了防止美國訴諸經濟制裁，因屆時恐嚴重拖累瓜國經濟和社會。根據這份協議，瓜國將向宏都拉斯及薩爾瓦多的移民提供庇護。作為交換，美方同意向瓜地馬拉居民擴大農業客工計畫（guest-worker），並取消日前斟酌的旅遊禁令。客工計畫日後將涵蓋營建及服務業。

根據瓜國政府26日在官網公布的內容，美方將負責遣送移民回瓜國的費用。這份協議每三個月及兩年會修正及更新，內容未包括無人陪伴的未成年人。

最高法院裁定川普可用軍事預算築美墨邊境牆，瓜地馬拉也同意簽署「安全第三國」（sa...
最高法院裁定川普可用軍事預算築美墨邊境牆，瓜地馬拉也同意簽署「安全第三國」（safethird country）協議，作為難民移美的緩衝區。美聯社
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移民川普瓜地馬拉
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