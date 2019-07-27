影／研究示警！阿拉斯加水下冰河 融速比預期快百倍

2019-07-27 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



一份刊登在《科學》（Science）期刊的最新研究指出，由於科學家此前忽視環境融冰（ambient melt）的重要性，他們利用新技術測量發現，冰河在水下的融化速度不比陸地上的慢，依他們測量阿拉斯加一座冰河的結果來看，情況甚至比原先預期還要嚴重許多。

俄勒岡大學研究人員分別於2016年8月及2017年5月乘漁船，多次使用聲納掃描水下冰河，再透過測量下游水流、溫度與鹽度以推算融冰流量（meltwater discharge）等方式，直接研究阿拉斯加的勒孔特冰河（LeConte Glacier），發現橫跨整個冰河水下的融冰率遠高於預期，部分區域甚至比現有理論預測的快100倍。

領導研究團隊的海洋學家蘇特蘭（Dave Sutherland）認為，這項研究成果足以改寫冰河融解理論的預測模型，使其更為精準。冰河對於海水暖化的敏感度顯然比預期要高；而了解冰河融化速度，也有助於準確推斷海平面上升。

阿拉斯加最近氣溫節節上升，7月剛創下歷年來最溫暖月份紀錄，最大城安克拉治在美國獨立日飆到攝氏32度；北極圈各國則是森林大火頻傳，種種異常暖化現象引發媒體關注。