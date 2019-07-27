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進口FDA把關 上黑名單難翻身

2019-07-27 13:28世界日報 記者王全秀子／蒙特利公園市報導

民眾每花一元錢，其中就有25分花在美國食品和藥物管理局（FDA）管轄的產業上。華人做餐飲業、食品進出口等都要與FDA打交道。前資深FDA高級檢驗官、美國醫藥協會會長徐孝陵26日在創業加盟展上與民眾分享「美國食品、藥品、化妝品及醫療器材FDA╱OTC╱USDA╱GMP註冊法規須知」。

在美華人從事的食品、保健品、非處方藥、化妝品、醫療設備等生意，其行業標準都離不開FDA的檢驗。徐孝陵介紹，美國食品和藥物管理局不僅是一個執法機構，也是制定法規和科學研究的機構。在食品安全方面，FDA檢驗新型病毒，比如，食物不幸被大腸桿菌、沙門桿菌等污染，就會對社會造成很大危害。FDA在全美有幾十個分部，從國外進口的食物，各海關入口處的檢驗標準嚴不一。

進口食品的種類很多，乾貨帶菌的可能性較小，但液體食品要求完全無菌。FDA的檢驗側重於程序機制。他建議進口商要把程序準備做到最充分，尤其是一開始準備充分，之後應對審查也會容易些。檢驗官員若看到充分準備，審查中相對寬容些。FDA的操作流程包括產品抽樣、文件審查、發出各種通知。

通常來說，進口食品若出現問題，FDA還會給時間更正；但如果是藥品或保健品有問題，則會直接拒絕或者銷毀。假若進口貨物被美國FDA拒絕，進口商還會上FDA的黑名單，以後再想進口就很難了。

化妝品海關黑名單FDA
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