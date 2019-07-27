早知俄網攻2016大選 華府不敢公布

2019-07-27 00:04 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



美國參議院公布報告指出，美國政府2016年大選前就知道俄國駭入投票系統，卻選擇沉默。 （歐新社） 分享 facebook

美國國會參議院情報委員會廿五日公布一份報告，俄羅斯涉嫌干預二○一六年總統大選，聯邦調查局曾對投票系統遭駭提出警示。然而政府「所有層級官員」皆顧慮，選前公布消息恐讓投票系統的信賴度蒙塵，因此決定保持沉默。

美國新聞周刊報導，這份六十七頁的跨黨派調查報告雖然經過大幅度修訂，但再度顯示俄國如何大規模干預大選。報告指出，俄國駭客在二○一六年六月入侵伊利諾州系統，聯調局於同年八月向數個州政府發出代表網路安全潛在威脅的「即時警示」（flash alert）。

不過這項警示僅列出有問題的網路ＩＰ位址，並未註明可疑原因，因此州政府未察覺警示的重要性。報告寫道：「對多數州政府而言，俄國企圖駭入基礎建設的說法令人困惑，也缺乏足夠資訊。」

直到同年十月中旬，國土安全局和跨州資訊分享及分析中心仍未察覺這些網路攻擊是國家級事件。報告指出：「政府所有層級的官員爭論，是否該公開揭露這起網攻。有些官員非常擔憂，公開示警可能造成投票系統不安全的印象，這非他們所樂見。」

參院報告的發表前一日，前特別檢察官穆勒就「通俄門案」調查赴國會眾議院作證，表示俄國至今仍持續企圖影響美國選舉。另外，報告發表的數小時之前，參院多數黨領袖麥康諾擋下兩項民主黨提出的加強選舉安全措施提案。

參院情報委員會主席波爾說：「二○一六年時，對於外國敵對勢力攻擊我們的選舉基建，美國政府從上到下都缺乏準備。國土安全局、各州及地方政府如今對於如何加強選舉安全已大幅改變，不過仍有很多工作要做。」