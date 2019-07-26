紐約8天3個自行車騎士死亡 市府砸17.5億改善安全

2019-07-26 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約今年自行車交通事故死亡人數迅速增加，尤其今年夏天，八天內有三名自行車騎士死亡，因此市長白思豪（Bill de Blasio）25日推出為期五年、總額5840萬美元（約台幣17.5億元）的「綠色浪潮」（Green Wave）計畫，從設置自行車專用道、加強執法及教育宣導等方式多管齊下，加強自行車騎士的安全。

去年紐約有十名自行車騎士死於交通事故，是紐約有紀錄以來最低，但今年紐約已有17名自行車騎士死亡，若按這種速度，今年將成為白思豪2014年上任以來，紐約自行車騎士死亡人數最多的一年。

白思豪在布魯克林區開記者會時說：「我們採取措施是為了立刻化解這場危機，我們會盡最大努力扭轉這個趨勢。」

紐約市府將在接下來五年，每年設置48公里自行車專用道，預計在2021年底前，設置129公里的自行車道。

另外，警方將在全市100個最容易發生事故的路口加強執法，嚴抓超速、未禮讓行人、阻擋自行車道等高風險行為。

此外，紐約市府未來五年將雇用80名新員工，負責自行車安全業務，使負責這類業務的員工人數增加七成五。