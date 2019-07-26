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私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

影／機場驚魂！2歲娃爬上行李輸送帶被運走 媽來不及救

2019-07-26 17:00聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國喬治亞州亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）22日下午，一名2歲男孩趁著母親辦理登機手續時，溜到航空公司櫃檯後方一探究竟，結果他一時調皮爬上行李輸送帶，整個人就這樣被運走，最後在檢查室被救起送醫，手部有骨折瘀青等傷勢。

這名小男孩名叫羅倫佐（Lorenzo），當時他的母親伊蒂絲（Edith Vega）使用自助報到櫃台列印登機證，因此暫時把他放到地面，結果羅倫佐就一溜煙跑進附近的精神航空（Spirit Airlines）櫃台。

從監視器畫面可看到，羅倫佐先回頭看了看母親，接著手腳並用爬到行李輸送帶上。運轉中的輸送帶隨即將他整個人送往黑色簾幕後方，雖然羅倫佐試圖掙扎卻仍徒勞無功。

此時，伊蒂絲已發現不對勁，但來不及阻止。工作人員見狀按下停止鈕，但羅倫佐已經進到分揀系統內。儘管他很努力朝反方向脫逃，甚至爬過一個行李箱，最後還是被輸送帶送入掃描用X光機，接著一路來到運輸安全管理局（TSA）的檢查室。

眼見一個小男孩出現在眼前，一群TSA探員趕忙衝上前去，一邊把羅倫佐抱下來，一邊緊急聯絡機場警消前來處理。根據報導，結束5分鐘驚險旅程的羅倫佐，右臂有著嚴重的瘀傷、腫脹與骨折。

精神航空表示，羅倫佐經過的櫃台並未開放，因此沒有地勤人員駐守，整起事件仍在調查中。

美國喬治亞州亞特蘭大機場22日下午，一名2歲男孩趁著母親辦理登機手續時，溜到航空...
美國喬治亞州亞特蘭大機場22日下午，一名2歲男孩趁著母親辦理登機手續時，溜到航空公司櫃檯後方一探究竟，結果整個人被行李輸送帶給運走，最後在檢查室被救起送醫，手部有骨折瘀青等傷勢。美聯/HARTSFIELD-JACKSON ATLANTA INTERNATIONAL AIRPORT
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