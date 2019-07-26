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金山人口販賣 半數被迫當性奴 23%受害人未成年

2019-07-26 15:37世界日報 記者李╱舊金山報導

舊金山市政府轄下的反人口販賣工作小組公布最新的市內的人口販賣報告數據。在2017年，全市共有673宗人口販賣的案件，其中有約半數（55%）是涉及性販賣，即受害人被迫充當性服務人士或者性工作者。

在這673宗案件均是來自22個政府機構或者非盈利機構所接獲的報案，因此可能會有同一個人的案件的重複計算。在過半的性販賣案件中，受害者被販賣的形式包括有商業性交易產業、戶外拉客、伴侶服務、以及住宅妓院服務。

絕大多數的受害者均是有色人種的女性，其中亞裔女性約占一成。整體的受害人中超過七成則是低於25歲的年輕人，也有23%的受害者是未成年人。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，會持續努力防止年輕人遭受「剝削」（exploited）。市府獲得了930萬元的款項，專門來幫助人口販賣的倖存者以及處在人口販賣危險之中的人。

人口販賣的意思並非純粹指買賣人口，而是通過強迫，威脅，恐嚇、欺騙等手段，讓受害人從事某些行業、工作。其中兩大類就是性販賣（Sex Trafficking）和勞工販賣（Labor Trafficking）。

眾多亞裔的組織均是人口販賣案件的申報團體，幫助人口販賣的倖存者。其中就有「亞洲婦女庇護所」（Asian Women`s Shelter），亞太裔法律外展（Asian Pacific Islander Legal Outreach ），以及亞美公義促進中心（Asian Law Caucus）等。

「亞洲婦女庇護所」的聯繫電話是415-751-0880。

舊金山亞裔
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