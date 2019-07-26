金山華埠天后廟街尬舞周末登場 現場免費開課教跳

2019-07-26 15:07 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



由舊金山中華文化中心（CCC）主辦的第六屆「輕歌曼舞天后廟街」（Dancing On Waverly）活動將於27日（周六）早上11時至下午4時舉行，地點是位於華埠企李街和華盛頓街之間的天后廟街路段。活動以為主題「回憶」（Remembrance），觀眾免費入場。

屆時，現場將安排肚皮舞、搖擺舞、民族舞、舞獅、夏威夷舞、荷花舞等豐富的表演。由Lion Dance Me帶來的舞獅表演提前在25日與媒體見面，柔功門兩頭南獅在鑼鼓喧天的聲勢下做出展示多種高難度動作，並在演出結束時展出「龍馬精神、步步高升」的對聯，讓新聞發布會現場掌聲不斷。

本次活動另外一個亮點是社區舞蹈課程，觀眾可以免費參加，不需要帶舞伴或者有專業舞蹈經驗。其中一門課程是由成立於1998年的本地搖擺舞表演團體（SwingCats）教授。

舊金山中華文化基金會發展部經理莫文迪（Ben Mok）說：「在天后廟街跳舞是人們體驗華埠的完美機會。帶來多元文化表演真正展示了華埠作為藝術與文化的場所。」

出席27日記者會還包括舊金山中華文化中心康樂協調員陳綺玲（Janet Y. Chan）、策展人梁凱瑤、傳媒總監梁凱欣、項目總監Lucy Seena Lin、董事鄧灼照。

經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）、舊金山基金會、藝術撥款、CCC Contemporaries等機構對本次活動給予贊助支持。