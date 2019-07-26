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舊金山中央地鐵進度慢 華埠商戶要求交通局給說法

2019-07-26 15:06世界日報 記者黃少華╱舊金山報導

中央地鐵線路的預算成本和完工時間一直是社會關注的焦點問題。舊金山交通局（SFMTA）25日帶媒體參觀聯合廣場站內部施工現場之後表示，這項總造價16億元的工程當中有9億元來源於聯邦撥款，涵蓋全線4座車站1.7哩長的施工作業。不過，新的項目經理將有6個星期來提出新的成本和完工時間評估。

一名代理項目經理工作18個月之後，舊金山交通局已經雇用正式項目經理塔希爾（Nadeem Tahir），其首要工作是確定中央地鐵項目的完工及通車時間，還有落實項目預算。他也是繼John Funghi、Albert Hoe之後的中央地鐵第三任項目經理，曾任職於華府地鐵、檀香山軌道交通和聯邦交通管理局。

記者在聯合廣場站地下施工現場看到，從聯合廣場地面出入口進入站內的升降機、手扶電梯和樓梯已基本安裝完成，從負一層售票大廳和入閘口通往負二層月台的手扶電梯及樓梯也已架設完成，內部支架全部安裝完畢，牆面、地板和水電線路的鋪設還有很多工作。

舊金山交通局代理局長馬奎爾（Tom Maguire）說：「在市德頓街的路面下方，每天都有數百名工程人員在修建一條新的地鐵線路，將連接南市場區（SOMA）、聯合廣場和華埠。還有幾個月的建設時間，也還有幾個月的測試時間。」

中央地鐵項目於2003年獲得批准通過，從2010年開始動工建設，原計畫在2018年完工。因工程延誤，完工時間後來被修正至2019年12月19日。如今，完工通車時間的估計為2020年1月，而且預算不斷上漲。一個獨立的聯邦監控機構報告稱，舊金山交通局可能很快將其所有聯邦撥款用於該項目，並耗盡旨在支付成本預算超支的應急預算。

馬奎爾表示，長期以來一直抱怨中央地鐵施工的市德頓街走廊沿線商戶很快將看到秋季完成的工作。不過，隧道內的灰塵、黑暗和裸露的混凝土牆壁也預示著剩餘工作的高度挑戰性，中央地鐵項目是否能按時完工充滿未知數。

寶興燒臘東主謝小姐認為，每一次的中央地鐵華埠商戶會議，交通局的代表給予商戶的回答通常都是「不會延誤、一切正常」，但種種跡象顯示交通局一直在敷衍商戶，而商戶應該有知情權，尤其是計畫於9月份要完工的緊急出口，路面要還給商戶和行人，但到現在都還有很多工作要做，進度令人擔憂。

見聞旅遊東主邵旗謙表示，30日（下周二）就是下一次中央地鐵華埠商戶會議，交通局應該要給予商戶明確的說法和問題解決方案。

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