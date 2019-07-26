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「今天熱浪將是明天普通事件」 美西南部恐現大乾旱

2019-07-26 13:05世界日報 記者胡玉立／綜合報導

氣象科學家紛紛表示，7月可能成為有史以來最熱的月份，這是地球整體氣候暖化的最新跡...
氣象科學家紛紛表示，7月可能成為有史以來最熱的月份，這是地球整體氣候暖化的最新跡象。 路透社
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熱浪陸續襲捲北美洲、歐洲之際，北極地區氣溫也比平常高；氣象科學家紛紛表示，7月可能成為有史以來最熱的月份；這是地球整體氣候暖化的最新跡象，人類活動導致熱浪等極端事件變得更有可能、也更加強烈。

麥迪遜威斯康辛大學氣候研究中心主任威廉姆斯(Jack Williams)表示，儘管今年夏天的創紀錄高溫遠非正常現象，但「今天的熱浪，將是明天的普通事件。」

專家同聲：7月將是歷來最熱的一月

與此同時，研究顯示，隨著氣候暖化，持續數十年或更長時間的「大乾旱」(Megadrughts)可能於美國西南部再現。

儘管7月還沒結束，目前已有數十位專家預估，今年7月將打破2017年7月寫下的紀錄，成為地球歷來最熱的一月。

費爾班克斯阿拉斯加大學(University of Alaska Fairbanks)氣候研究員布瑞特史奈德(Brian Brettschneider)表示，「看來很可能我們將迎來有史以來最溫暖的月份。」

氣溫紀錄自1880年保存至今。

國家海洋大氣管理局(NOAA)數據顯示，之前打破歷來紀錄的2017年7月全球平均溫度，比20世紀平均溫度華氏57.8度高出2.16度；研究氣候模式的科學家表示，今年7月預計將略微超過兩年前的平均氣溫。

上個月是有史以來最熱的6月；根據美國太空總署(NASA）和NOAA數據，6月全球平均氣溫比20世紀6月平均溫度華氏59.9度高出1.71度。

歐洲經歷6月下旬的強烈熱浪，法國出現有史以來最高溫；另一場熱浪本周襲擊西歐部分地區；而上周末全美各地包括紐約市在內，約有1億6900萬人收到高溫警報。

200萬年首見 本世紀至少上升3.6℉

全球地表溫度升高與溫室氣體排放量增加有關，主要來自燃燒化石燃料的人類活動，排放出二氧化碳和其他可以捕獲大氣中的熱量的溫室氣體；科學家預料，除非採取重大措施遏制溫室氣體排放，否則溫度紀錄將持續被打破。

全球氣溫可能會在本世紀上升至少華氏3.6度，創下地球200萬年來首見狀況。

美西南部「大乾旱」可持續10年以上

與此同時，研究指出，因氣候變化的乾燥影響而導致9世紀至15世紀多次折磨美國西南部地區的「大乾旱」，未來可能重現；根據NOAA定義，「大乾旱」定義主要是它持續的時間，而非嚴重程度；「大乾旱」可持續十年以上。

該研究主要作者、哥倫比亞大學Lamont-Doherty地球觀測站史泰格(Nathan Stieger)表示，中世紀大乾旱主要是太陽能量增加等自然氣候變化引起，但今日人為引起的氣候變化，導致全球乾燥程度增加，已為未來可能的大規模乾旱創造條件。

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