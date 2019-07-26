親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

美政府不會停擺！眾院通過川普與裴洛西談成的預算法案

2019-07-26 12:10聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國國會眾議院25日輕鬆通過兩黨支持的債限和預算法案，允許財政部發行公債支付政府帳單，並同意國防部和國內部會的預算增加，在民主黨控制的眾院與總統川普針鋒相對之際，雙方停火休戰十分罕見。

此案以284比149票通過，將避免政府因為預算不足再度停擺，也為今秋通過1兆3700億美元的年度撥款法案增添穩定性。參議院預定下周表決通過此案。

川普政府和民主黨籍眾院議長波洛西之間難得能達成的這項協議，將暫時凍結政府舉債上限限制在22兆美元達兩年，以免五角大廈和內政部會受到2011年時訂下的1250億美元自動減支方案的衝擊。

兩黨議員都對緊張關係緩和表示歡迎，他們不希望聯邦政府停擺或首度債務違約等風險，造成政治和經濟動盪。

川普上推特貼文強力為此案背書：「眾院共和黨籍議員應該支持這項為期兩年的預算協議，這項法案將大力協助美軍和我們的老兵。」他還加碼表示：「我絕對和你們站在一起！」

眾院有許共和黨保守派議員不支持此案，因為他們當初承諾要處理根深蒂固的聯邦赤字，才勝選上台；結果預算案裡完全看不到約束開支的新舉措，讓警覺到預算赤字重新站上一兆美元的保守派在內議員很不安。

川普強力喊話也擋不住黨籍議員叛逃，支持此一預算案的共和黨議員比率不到三分之一。但共和黨領袖盛讚此案，雖不完美，卻是必要結局。

美國眾院議長裴洛西（圖）和總統川普談成凍結債限和提高支出的預算協議，25日在眾院...
美國眾院議長裴洛西（圖）和總統川普談成凍結債限和提高支出的預算協議，25日在眾院表決時輕鬆過關。美聯社
分享

共和黨川普民主黨
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

川普的總統徽章被動手腳！雙頭鷹緊抓高爾夫球桿和美鈔

2019-07-26 08:38

「今天熱浪將是明天普通事件」 美西南部恐現大乾旱

2019-07-26 13:05

美女小提琴家驚爆15歲遭寇蒂斯音樂院教授性侵

2019-07-26 11:10

推特攻擊女議員 新州政客惹議

2019-07-26 11:08

美國聯邦政府恢復處死 5名死刑犯將伏法

2019-07-26 05:08

致敬LGBT政治領袖！舊金山「哈維‧米爾克第一航廈」啟用

2019-07-25 15:04

將女兒悶死高溫車內謬稱驅魔 美國媽被判25年

2019-07-25 13:04

影／美洲野牛撞飛女童！黃石公園證實影片為真

2019-07-25 12:41

熱門文章

不捨老公照顧她太辛苦 孕妻找閨密當「小老婆」

2019-07-25 17:14

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有一套冷卻迷宮

2019-07-26 00:08

69條項鍊、80對耳環…家裡珠寶常失竊 原來都進了女兒肚子

2019-07-26 10:18

日產營業利益暴減99% 將裁員12,500人

2019-07-25 16:27

韓6歲YouTuber影片最高點閱破3億！ 買下破億獨棟豪宅　

2019-07-25 10:42

在尿布內發現「意外之財」 真相卻令人毛骨悚然

2019-07-25 21:22

祖克柏推臉書幣 一次看懂全球央行為何急跳腳？

2019-07-25 15:37

正妹模特兒天天酗酒 皮膚爛光尿液變有腐蝕性

2019-07-25 17:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top