美政府不會停擺！眾院通過川普與裴洛西談成的預算法案

2019-07-26 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國國會眾議院25日輕鬆通過兩黨支持的債限和預算法案，允許財政部發行公債支付政府帳單，並同意國防部和國內部會的預算增加，在民主黨控制的眾院與總統川普針鋒相對之際，雙方停火休戰十分罕見。

此案以284比149票通過，將避免政府因為預算不足再度停擺，也為今秋通過1兆3700億美元的年度撥款法案增添穩定性。參議院預定下周表決通過此案。

川普政府和民主黨籍眾院議長波洛西之間難得能達成的這項協議，將暫時凍結政府舉債上限限制在22兆美元達兩年，以免五角大廈和內政部會受到2011年時訂下的1250億美元自動減支方案的衝擊。

兩黨議員都對緊張關係緩和表示歡迎，他們不希望聯邦政府停擺或首度債務違約等風險，造成政治和經濟動盪。

川普上推特貼文強力為此案背書：「眾院共和黨籍議員應該支持這項為期兩年的預算協議，這項法案將大力協助美軍和我們的老兵。」他還加碼表示：「我絕對和你們站在一起！」

眾院有許共和黨保守派議員不支持此案，因為他們當初承諾要處理根深蒂固的聯邦赤字，才勝選上台；結果預算案裡完全看不到約束開支的新舉措，讓警覺到預算赤字重新站上一兆美元的保守派在內議員很不安。