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美女小提琴家驚爆15歲遭寇蒂斯音樂院教授性侵

2019-07-26 11:10世界日報 記者謝哲澍／綜合報導

美女小提琴家拉拉聖薔驚爆費城音樂名校教授性侵往事。圖／世界日報提供
美女小提琴家拉拉聖薔驚爆費城音樂名校教授性侵往事。圖／世界日報提供
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出生於加拿大的小提琴家拉拉聖薔(Lara St. John)，25日通過媒體驚爆15歲時在費城寇蒂斯音樂學院(Curtis Institute of Music)求學期間，遭到名師布羅斯基(Jascha Brodsky)的多次性侵和虐待，上報至學校後卻被嘲笑和忽視。

費城詢問報報導，現年48歲的聖薔還清晰記得當時的場景，她在1986年鼓起勇氣向當時的院長Robert Fitzpatrick揭露布羅斯基的所作所為，卻遭到院長嘲諷：「你覺得人們會相信誰：一個初來乍到的15歲女孩，還是已經在這兒工作數十年的教授？」

時至今日，還有兩名聖薔的朋友記得院長當時駁回了她的投訴。但Robert Fitzpatrick接受採訪時稱該指控是一派胡言，指當時聖薔告訴他布羅斯基曾與她「卿卿我我」(touchy feely)，但從未提過性侵的事情。Fitzpatrick在2009年退休，隨後移居巴黎；受到指控的布羅斯基則在1997年去世。

費城詢問報還找到了另外四名寇蒂斯學院學生，均稱曾受到布羅斯基的性騷擾：一名女生被邀請至晚宴，布羅斯基試圖親吻她；一名女生被親吻頸部；一名女生被迫與他保持了兩年的性伴侶關係；最後一名女生則遭遇親吻時試圖抗議。四人均要求媒體匿名。

聖薔在2013年再次向校長Roberto Diaz發出投訴信，要求調查當年的情況。學院雇用Morgan Lewis律師進行調查，得出學校不必將此事上報至執法機關，也不必繼續進行調查的結論。然而，這份報告中僅採用了兩人的證詞，包括Robert Fitzpatrick和當時的主管Gary Graffman，甚至沒有詢問一名受害者。

作為世界頂尖的音樂學院，寇蒂斯學院在媒體曝光後要求校友、家長和學生不要在公開場合談論此事，包括社交網站。該校的回應令許多校友感到失望，小提琴家Gloria Justen說，這原本是學校展示自己在意學生過去的良機，她對學校的應對非常失望但並不感到意外。

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