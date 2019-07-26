親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

吳宗憲月薪7萬多竟刷600多萬！銀行刷卡額度潛規則曝光

5、6月統一發票千萬得在這！麥當勞貼紅彩尋千萬得主

推特攻擊女議員 新州政客惹議

2019-07-26 11:08世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

新州薩賽克士郡共和黨官方推特(Twitter)帳戶，日前多次發文抨擊四位民主黨籍新科女眾議員，引發反對者不滿。美國─伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)新州分部，要求郡共和黨主席Jerry Scanlan引咎辭職。

委員會執行主任James Sues說，充滿攻擊性和種族主義的推文，說明Jerry Scanlan沒有資格坐在這個職位上。Jerry Scanlan對此不屑一顧，也未說明該推文究竟是何人所發，甚至更多民眾關注該官方推特帳戶，「民主黨人對所有問題只有一個回答，那就是說這是種族歧視。」

另一名言辭攻擊四位民主黨籍新科女眾議員，則是湯姆斯河(Toms River)學區委員Dan Leonard。他在社交網站上抨擊巴勒斯坦裔女議員特萊布(Rashida Tlaib)呼籲絕食抗議的行為，稱自己「很樂意看到她/他們餓死」，並稱她們為100%恐怖分子。

多名出席學區委員會會議者要求Dan Leonard辭職，其中包括女演員Piper Perabo、南布朗士維克學區委員Azra Baig等；學區總監David Healy則聲明不支持也不譴責推文。面對壓力，Dan Leonard堅持不會辭職，稱推文是自己的言論自由。

民主黨共和黨伊斯蘭
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

川普的總統徽章被動手腳！雙頭鷹緊抓高爾夫球桿和美鈔

2019-07-26 08:38

美女小提琴家驚爆15歲遭寇蒂斯音樂院教授性侵

2019-07-26 11:10

美國聯邦政府恢復處死 5名死刑犯將伏法

2019-07-26 05:08

致敬LGBT政治領袖！舊金山「哈維‧米爾克第一航廈」啟用

2019-07-25 15:04

將女兒悶死高溫車內謬稱驅魔 美國媽被判25年

2019-07-25 13:04

影／美洲野牛撞飛女童！黃石公園證實影片為真

2019-07-25 12:41

熱門文章

不捨老公照顧她太辛苦 孕妻找閨密當「小老婆」

2019-07-25 17:14

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有一套冷卻迷宮

2019-07-26 00:08

日產營業利益暴減99% 將裁員12,500人

2019-07-25 16:27

韓6歲YouTuber影片最高點閱破3億！ 買下破億獨棟豪宅　

2019-07-25 10:42

在尿布內發現「意外之財」 真相卻令人毛骨悚然

2019-07-25 21:22

英國新首相強生砍人不手軟！理念不合者全換掉

2019-07-25 12:31

祖克柏推臉書幣 一次看懂全球央行為何急跳腳？

2019-07-25 15:37

正妹模特兒天天酗酒 皮膚爛光尿液變有腐蝕性

2019-07-25 17:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top