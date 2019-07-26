推特攻擊女議員 新州政客惹議

2019-07-26 11:08 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



新州薩賽克士郡共和黨官方推特(Twitter)帳戶，日前多次發文抨擊四位民主黨籍新科女眾議員，引發反對者不滿。美國─伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)新州分部，要求郡共和黨主席Jerry Scanlan引咎辭職。

委員會執行主任James Sues說，充滿攻擊性和種族主義的推文，說明Jerry Scanlan沒有資格坐在這個職位上。Jerry Scanlan對此不屑一顧，也未說明該推文究竟是何人所發，甚至更多民眾關注該官方推特帳戶，「民主黨人對所有問題只有一個回答，那就是說這是種族歧視。」

另一名言辭攻擊四位民主黨籍新科女眾議員，則是湯姆斯河(Toms River)學區委員Dan Leonard。他在社交網站上抨擊巴勒斯坦裔女議員特萊布(Rashida Tlaib)呼籲絕食抗議的行為，稱自己「很樂意看到她/他們餓死」，並稱她們為100%恐怖分子。

多名出席學區委員會會議者要求Dan Leonard辭職，其中包括女演員Piper Perabo、南布朗士維克學區委員Azra Baig等；學區總監David Healy則聲明不支持也不譴責推文。面對壓力，Dan Leonard堅持不會辭職，稱推文是自己的言論自由。