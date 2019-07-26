川普的總統徽章被動手腳！雙頭鷹緊抓高爾夫球桿和美鈔

2019-07-26 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普周二（23日）在華府出席活動演講，口沫橫飛之際，完全沒注意到背後大螢幕投射的竟是被做過手腳的假總統徽章。

台下年輕支持者全神貫注在川普身上，也沒注意徽章裡的美國秃鷹，變成跟俄羅斯國徽相似的雙頭鷹，兩隻鷹爪原本抓的箭簇與橄欖枝，被換成一套高爾夫球桿和一疊美鈔，拉丁語格言也被改成西班牙語罵人的話。

華盛頓郵報報導，這個徽章其實是46歲視覺設計師李佐特（Charles Leazott）在川普2016年當選後，半開玩笑、半宣洩情緒的作品。他本來是位驕傲的共和黨員，曾兩度投票支持小布希。但他說，川普把持的共和黨已經不是他的黨，所以創作這個總統徽章，諷刺川普親俄與熱愛高爾夫。

李佐特說：「這是我最美的設計。」

但這個設計沉寂三年後，卻莫名出現在政治團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）主辦的「青少年學生行動峰會」活動上，大剌剌嘲笑川普。沒人知道它怎麼上了台。

美國轉捩點發言人兩天後解釋，找到了把假徽章放到川普背後的人員，此事出自上網搜尋總統徽章，找高解析度圖案時，急中生錯的結果。雖然該組織相信那人並非惡意為之，但仍是「無可接受」的錯誤，已經讓他離職。

李佐特不相信表示：「睜眼說瞎話。你必須要刻意尋找這圖。我只能說這絕非意外。」

此事在網路上已經造成轟動，網友找到原始設計，追蹤到李佐特開設的線上市集，狂買有這個假總統徽章的T恤和貼紙，以及其他各式「反抗活動」的小飾物。李佐特一砲而紅，不僅財源廣進，也成為全美各地媒體爭相採訪的主題人物。