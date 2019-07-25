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致敬LGBT政治領袖！舊金山「哈維‧米爾克第一航廈」啟用

2019-07-25 15:04聯合新聞網 綜合報導

舊金山國際機場第一航廈23日部分重新啟用，並取名為「哈維‧米爾克第一航廈」，紀念...
舊金山國際機場第一航廈23日部分重新啟用，並取名為「哈維‧米爾克第一航廈」，紀念美國LGBT政治領袖。圖擷自舊金山國際機場官網
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舊金山國際機場第一航廈因旅客數量增加，逐漸無法負荷客流量，遂在2007年第二航廈整修完畢後拆除。耗費新台幣746億元重新建造，23日開放了九個登機門，並將第一航廈取名為「哈維‧米爾克（Harvey Milk）第一航廈」，以紀念這位民權領袖對美國LGBT權益的深遠影響。

重新啟用的舊金山國際機場第一航廈以美國第一位公開出櫃的政治人物哈維‧米爾克命名，哈維‧米爾克1978年擔任舊金山市監督委員，任職期間積極推動民權法案，為LGBT族群爭取權益，同年11月遭到暗殺。哈維的故事多次被拍成電影，包含2008年由西恩‧潘主演的《自由大道》。

為紀念哈維的貢獻，舊金山機場自2018年便開始公開徵集哈維的資料照片，並在機場內布置哈維的常設展，展出上百幅哈維的照片與販售紀念品，將於2020年2月正式開放。另外第一航廈還設有14座公共藝術，讓旅客候機時欣賞。

機場總監伊瓦爾（Ivar C.Satero）表示，對世界上數百萬遊客來說，舊金山機場是他們對舊金山的第一印象，而哈維展示了舊金山的偉大之處，「我希望世界各地的旅行者都能在此被哈維的故事啟發。」除了哈維的常設展外，第一航廈還設有供所有性向人士使用的洗手間，充分傳達舊金山包容不同族群的精神。

哈維‧米爾克第一航廈還新增隨日光調整明暗的落地窗、休息室及2134個座位，另外也設有動物救濟站、高效行李托育系統和自動升降機。目前僅部分開放登機區域B的九個大門，預計於2023年夏季完全開放。

內部將設有哈維‧米爾克常設展，圖為預計完工時示意圖。圖擷自舊金山國際機場官網
內部將設有哈維‧米爾克常設展，圖為預計完工時示意圖。圖擷自舊金山國際機場官網
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舊金山機場LGBT
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