「兩個川普」看對眼 英美歐關係恐洗牌

2019-07-25 00:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



2017年5月，時任英國外相的強生（左）與川普（右）在北約總部相談甚歡，反倒是英國首相梅伊（中）略顯落寞。（路透） 分享 facebook

紐約時報報導，自從川普就任美國總統以來，其顛覆性的外交政策讓美歐關係陷入緊張。對於華府的咄咄逼人，英國一直協助各國默默反抗。但是在「英國版川普」強生就任英國首相後，情況可能不同。

美國總統布希時期的國務次卿伯恩斯表示：「英國有存在的危機，美國也處在某種危機當中。兩國的領袖都反覆無常，完全不按牌理出牌。」

川普稱強生為「英國版川普」並視為嘉許，但兩人一開始可沒這麼麻吉。二○一五年十二月，共和黨總統黨內初選參選人川普批評倫敦某些區域族群問題嚴重「很危險」時，讓市長強生很不滿，反擊說：「我之所以不去紐約的某些地方，不想碰見川普是唯一的理由。」

政治畢竟沒有永遠的敵人。強生在二○一六年的脫歐公投期間煽風點火，後來川普隔海助陣，提高了強生的知名度，兩年外相任期讓首相梅伊領導威信受損。

川普與強生都尋求瓦解西方民主政治流傳百年的典章制度。川普論及美國退出北大西洋公約組織，強生則矢言帶領英國脫離歐盟，無協議也在所不惜。

強生是否會更加遠離歐盟、靠近美國，這是華府的大哉問。

川普退出二○一五年的伊朗限核協議後，英國和法國、德國合力維護協議，設法降低美國制裁的衝擊。

川普砲轟北約時，英國向盟國重申北約的重要性。美國要求英國等歐洲盟國棄用華為的設備時，英國也沒有完全埋單。

可以想見的是，川普將繼續用美英自貿協定來誘導英國如期脫離歐盟，但強生可能會發現困難重重。歐巴馬時期的國務次卿謝爾曼是伊朗限核協議的談判者，表示「短期內甚麼事情也不會發生。川普跟強生也許可以共同引領髮型新風潮，但無法立刻恢復兩國的特別關係。」

專家指出，與川普相比，強生終究是圈內人。伊頓公學、牛津大學、國會議員、倫敦市長、外相，建制派的學經歷完整。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」美國與美洲部門主任維賈莫利指出：「人們喜歡將兩人相提並論，但兩人的思路與門路很不一樣。強生一直是圈內人，所有人都認識他。強生很聰明，會有自己的一套處理事情的方式。」