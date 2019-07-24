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影／執勤員警遭潑水羞辱 紐約市長：不能接受

2019-07-24 17:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國紐約市上周末受到熱浪襲擊，卻發生2起執勤員警遭到有心人士當眾潑水與嘲笑羞辱，過程被人拍下上傳網路，在紐約市民、執法單位與社群網路引發公憤。

《CNN》報導，其中一起潑水羞辱事件發生在21日，地點位於曼哈頓的哈林區。兩名員警正替一名被壓制在汽車引擎蓋上的人上銬，卻遭5人包圍與潑水，其中一位員警甚至被一名打赤膊的人扔出的空水桶砸中後腦，引來旁觀群眾的一陣嘲笑。紐約市警局聲明指出，這位員警感到頭痛與腫脹。

《CBS New York》報導，另外一起事件發生在20日下午，地點位於布魯克林。兩名已渾身濕透的員警與一名坐在車內的人結束交談，卻在離開路上不斷被潑水，還有一人追上其中一位員警，將整桶水往他頭上淋下，影片還可聽到拍攝者與同行的人在大肆嘲笑。

兩起事件中，員警寧可默默承受公開羞辱，也沒有逮捕騷擾他們的人。紐約市警局警佐英佩勒提（Sgt. Joseph Imperatrice）表示，員警不想登上新聞媒體的頭條，深怕採取行動，結果反而深受其害。在當前的執法環境下，應該畫出一條明確的分界線，這些惡意潑水與嘲笑羞辱的人應該被阻止與逮捕。

媒體舉行的線上即時民調指出，65%的受訪者認同員警的舉動是避免局勢激化，但紐約市警局總警監莫納漢（NYPD Chief of Department Terence Monahan）說出重話，指任何員警遭受潑水羞辱，卻認為息事寧人就好的話，應該好好自行考慮去留。

紐約市長白思豪則在推特指出，完全不能接受有人以潑水與投擲物品介入警員執法，紐約市警局確保紐約客安全度過熱浪與斷電，絕不能忍受有人如此不尊重員警，警察正在調查整起事件。

美國紐約市上周末受到熱浪襲擊，布魯克林與曼哈頓哈林區卻分別發生執勤員警遭到有心人...
美國紐約市上周末受到熱浪襲擊，布魯克林與曼哈頓哈林區卻分別發生執勤員警遭到有心人士當眾潑水與嘲笑羞辱的事件。紐約市長白思豪指此事完全不能接受，市警局總警監莫納漢則要息事寧人的員警好好考慮去留。畫面翻攝：Twitter/NYScanner
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