影／執勤員警遭潑水羞辱 紐約市長：不能接受

2019-07-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國紐約市上周末受到熱浪襲擊，卻發生2起執勤員警遭到有心人士當眾潑水與嘲笑羞辱，過程被人拍下上傳網路，在紐約市民、執法單位與社群網路引發公憤。

《CNN》報導，其中一起潑水羞辱事件發生在21日，地點位於曼哈頓的哈林區。兩名員警正替一名被壓制在汽車引擎蓋上的人上銬，卻遭5人包圍與潑水，其中一位員警甚至被一名打赤膊的人扔出的空水桶砸中後腦，引來旁觀群眾的一陣嘲笑。紐約市警局聲明指出，這位員警感到頭痛與腫脹。

《CBS New York》報導，另外一起事件發生在20日下午，地點位於布魯克林。兩名已渾身濕透的員警與一名坐在車內的人結束交談，卻在離開路上不斷被潑水，還有一人追上其中一位員警，將整桶水往他頭上淋下，影片還可聽到拍攝者與同行的人在大肆嘲笑。

兩起事件中，員警寧可默默承受公開羞辱，也沒有逮捕騷擾他們的人。紐約市警局警佐英佩勒提（Sgt. Joseph Imperatrice）表示，員警不想登上新聞媒體的頭條，深怕採取行動，結果反而深受其害。在當前的執法環境下，應該畫出一條明確的分界線，這些惡意潑水與嘲笑羞辱的人應該被阻止與逮捕。

媒體舉行的線上即時民調指出，65%的受訪者認同員警的舉動是避免局勢激化，但紐約市警局總警監莫納漢（NYPD Chief of Department Terence Monahan）說出重話，指任何員警遭受潑水羞辱，卻認為息事寧人就好的話，應該好好自行考慮去留。