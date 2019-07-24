美籲大麻除罪化 盼釋放吸食、持有者

2019-07-24 16:06 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



2020年總統參選人哈里斯認為，大麻應被除罪化，因大麻入獄者也應該被釋放。（Photo on Wikimedia Commons under CC license） 分享 facebook 「大麻應該除罪化！」2020年美國民主黨總統參選人兼參議員哈里斯表示，雖然現今大麻在美國部分的州合法化，但因大麻入獄的人尚未被釋放，希望美國的大麻除罪化可達到聯邦等級。此外，目前美國人相較以往支持大麻的比率已增加許多，學者認為是因為美國的反種族歧視意識興起，國民已經不再對大麻產生強烈排斥感。

支持大麻除罪化

《Politico》指出，哈里斯堅信吸食、持有大麻不應該觸法，希望大麻不再被《受控物質法》規範，讓各州可以自立相關法案控制大麻使用情況，也希望有更多州開放合法使用大麻。

同黨籍的美國眾議院議員內德勒也表示，「雖然大麻在特定州已經合法化，但先前因大麻入獄的人仍被當作二等公民，他們的受教育權、投票權和工作權都嚴重受侵害」。

態度轉變

根據《CNN》與《富比士》報導，哈里斯對大麻的態度曾經歷重大轉變。2014年哈里斯身為加州總檢查長時，曾被問及對於身為共和黨的加州司法部長羅恩支持大麻合法化的看法，她笑稱「他有權利表達自己的想法」。隔年，她又表示醫療用大麻應該合法化。2019年時，哈里斯更進一步承認自己有吸食過大麻，說「大麻使人快樂，而我們都需要一點快樂」。

大麻合法化因素殊異

自2018至今，美國已有10個州開放醫療和娛樂性大麻合法化，21州僅允許使用醫療用大麻。蓋洛普民意測驗結果指出，現今有64％的美國人支持大麻合法化，比10年前多20％。有些專家認為，美國支持大麻合法化比率增加的原因是因為反種族歧視意識抬頭，1910年美國本土主義興盛，鼓吹大麻危險性的人總是強調「大麻是從外國傳來的」，讓美國人民對大麻產生排外感。

然而，大麻之所以被納入合法化的原因甚繁，但多為政治及經濟考量。據《BBC》分析，烏拉圭將大麻合法化原因是政府希望能直接以法律管理大麻，減少黑市交易。為振興經濟，黎巴嫩考慮將醫療用大麻列為合法藥物。墨西哥為了控制毒販間的暴力衝突，也將大麻合法化。

【更多精采內容，詳見 】