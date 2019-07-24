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美移民執法部門預計抓無證客2000 只逮到35人

2019-07-24 14:54世界日報 編譯孫梁／綜合23日電

移民執法部門23日表示，他們根據川普總統的指示展開抓捕和遣返無證移民的執法行動，在10座城市已接到遞解令的2000多個遣返目標中，迄今只逮捕35人，其中18人是家庭成員，17人是移民及海關執法局(ICE)進行檢查時被捕，但沒有一人被捕後造成家庭拆散；ICE代理局長艾本斯(Matthew Albence)承認，此次逮捕行動的效果不彰。

兩黨對加強遣返行動的看法兩極，民主黨批評是全面遣返移民家庭，而共和黨則認為是非法偷渡的必然後果，但ICE官員認為是例行執法。

ICE表示，10座城市已接到遞解令的移民家庭成員將進入快速遞解程序，預計在2000個背負遞解令的移民中，會逮捕到10%到20%的人。

ICE代局長艾本斯承認，這次逮捕行動的被捕人數少於其他執法行動，2017年8月的一次類似行動是四天逮捕650人，包括73個家庭成員和120個小移民，另有457個移民是在例行檢查中被捕。

艾本斯表示，川普公開宣布不是影響因素，因為媒體已經長時間廣泛報導。但公開宣揚對逮捕行動產生了負面影響，因為逮捕應該秘密和迅雷不及掩耳地進行，廣為人知後，部分執法人員就成為目標，因此行動被叫停。

艾本斯認為，以前的類似逮捕行動之所以成功，部分原因是沒有大張旗鼓地宣傳，媒體也沒有掀起轟動，這顯然是抓捕行動的有效方式。此次逮捕行動不成功也有天氣因素，如紐奧良就因發生颶風而叫停。

移民權益組織提前獲悉ICE的行動後採取了預防措施，向移民介紹如何維護自己的權利。

對於ICE的任何逮捕行動，哪怕是虛晃一槍，大城市的移民維權組織也會加以防範，告誡移民要利用一切形式，發現有人被捕就立刻通知家人。

芝加哥的兩名市議員組織起單車巡邏隊，由志願者在移民社區巡邏，以便在發現ICE人員後向移民發出警告。

關執法局探員到田納西州逮捕無證移民時，遭遇社區居民抵抗長達四小時。圖為一名男...
關執法局探員到田納西州逮捕無證移民時，遭遇社區居民抵抗長達四小時。圖為一名男子蒙著頭被押進汽車。 (美聯社)
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