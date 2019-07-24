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川普緊縮資格 310萬人失糧券

2019-07-24 14:52世界日報 記者顏伶如／綜合報導

彭博新聞社(Bloomberg)報導，川普政府計畫緊縮糧食券領取的資格，新規定一旦實施，約有310萬民眾將再也無法領取糧食券。

根據修改後的規定，川普政府對於州政府為民眾自動加入糧食補助計畫的權限訂出限制，如果家庭年收入在聯邦貧窮線的130%以上，就沒有資格領取糧食券。

彭博新聞報導，換算起來，在絕大多數情況下，四口之家的家庭年收入在3萬2640元以上，將會失去領取糧食補助資格；同時，每個家庭的可計算資產(countable assets)，例如現金、銀行存款等，不得超過2250元，才符合領取糧食券的資格。

農業部官員指出，新版規定一旦上路實施，估計有310萬民眾將在也領不到糧食券，每年可節省預算約25億元。在為期60天的開放公眾評論之後，行政部門就會公告拍板定案的新規定。

長期以來，各州政府得以為民眾辦理自動接受社會福利，但川普政府新版規定大幅縮減州政府的相關權限；農業部長普度(Sonny Perdue)表示，長久以來，州政府對於這部分的彈性處理，「似有誤用之嫌」。

普度指出：「我們正在修改規定，避免重要的安全網制度遭到濫用，未來將只有對於食物補助有著迫切需要的民眾，才有資格領取糧食券。」

「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，俗稱糧食券)是由農業部主管。

保守派人士長期以來主張，聯邦政府提供給貧窮及身心帳礙民眾的糧食補助計畫應該刪減規模；共和黨眾院黨團在去年裡，也曾提出類似提案，希望對糧食券發放做出某種限制，只不過提案到了參議院之後則被推翻。

參院農業委員會資深民主黨成員、民主黨密西根州聯邦參議員黛比‧斯塔貝諾(Debbie Stabenow)表示，農業部修改糧食券規定，再度證明行政部門有意規避國會，企圖對營養補充計畫做出有害民眾的更改，而這些改變內容在過去這段期間以來，則多次遭到兩黨議員同聲反對。

斯塔貝諾說：「這項新規將讓家庭變得沒飯可吃，讓孩子無法在學校吃到午餐，州政府機關就算想要提供糧食援助，也將面臨更多困難。」

截至今年4月為止，根據農業部報告，約有3600萬美國民眾領取糧食券，平均每人每月領取金額為121元。

川普政府將緊縮規定，估計將使310萬人領不到糧食券。圖為聯邦農業部長普度在國會作...
川普政府將緊縮規定，估計將使310萬人領不到糧食券。圖為聯邦農業部長普度在國會作證。 (美聯社)
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川普政府將緊縮規定，估計將使310萬人領不到糧食券。圖為一家商店門口掛出招牌...
川普政府將緊縮規定，估計將使310萬人領不到糧食券。圖為一家商店門口掛出招牌，接受糧食券。 (美聯社) 趙元良
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