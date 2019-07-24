外國代孕產女無美籍 同性伴侶告國務院

2019-07-24 14:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合23日電



一對男同性戀夫婦今年夏天在亞特蘭大替女兒舉辦滿周歲生日派對，但因女兒是外國婦女代孕出生，可能面臨被遣返的危險，因為國務院拒絕承認她的美國公民身分；這對均為美國公民的同性戀伴侶23日狀告國務卿龐培歐。

他們說，每天都在擔憂移民及海關執法局(ICE)來敲門，要把他們的女兒遣返出境。

國務院的現行政策只承認生理上定義的父母與兒女關係，才認可子女的公民身分，但這一政策影響到通過代孕在海外出生嬰兒的國籍，因此受到同性戀夫婦的批評。同性戀夫婦自己不能生育，但他們的代孕子女一出生就不符合美國國籍的要求。

如今至少兩對同性戀伴侶以同樣的原因控告國務院，近百名民主黨國會議員上月呼籲龐培歐修改政策，表示國務院不承認海外出生的代孕子女是美國公民的政策，極其殘酷，也令人不安。

亞特蘭大這對同性戀伴侶中的米茲(James Mize)是美國公民，另一方的格雷格(Jonathan Gregg)是英國出生，但母親是美國人，因此他也是美國公民；兩人2015年在美國結婚，並由英國的友人幫助代孕。

女兒去年在英國出生，靠的是捐獻的卵子和格雷格的精子結合而成功受孕；兩人對國務院的控案說，女兒出生時，他們作為孩子的兩個父親都在產房，女兒的出生紙上也只有他們簽了父母的名字。

但當全家返回亞特蘭大的家，並為女兒申請美國護照時卻被拒絕。

國務院只承認生物父母親關係的政策表明，如果精子和卵子的來源與已婚父母不符，就被認為是婚外子女，獲得美國公民的門檻將大大提高。

格雷格在美國的時間尚不符合五年居住的規定，但律師表示，如果格雷格與米茲被視為已婚夫婦，五年居住的要求就可豁免。

國務院23日拒絕對該控案做出評論，但表示國務院的政策沒有歧視，對異性夫婦和同性夫婦均同樣適用。