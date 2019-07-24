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楊安澤重申自由紅利、支持移民 底特律辯論有信心

2019-07-24 14:10世界日報 記者金春香／紐約報導

影片來源：記者金春香

華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)23日在紐約與媒體交流，透過線上和線下互動，重申自己「人性至上」(Humanity First)、支持為高科技人才發放綠卡、保持美國移民傳統、及每人每月1000元的「自由紅利」(Free Dividend)等理念。

楊安澤也挺進本月30、31日在底特律登場的第二輪民主黨總統參選人辯論會；他表示，造成美國經濟下滑的絕不是移民，而是自動化技術發展令就業崗位驟減，導致大量民眾失業；他並強調自己的「自由紅利」主張，絕非社會主義理念，阿拉斯加實行的永久基金紅利(Permanent Fund Dividend)就是成功範例。

楊安澤說，「自由紅利」對商家和消費者都有利無害，且能減緩當下美國社會較嚴重的仇恨現象；他舉例說，「假如你經營一家餐廳，鎮上的人都有額外可自由使用的1000元，餐廳的生意會不會更好？答案是肯定的，因為大家都有額外的錢，會選擇到外就餐。」

上月底第一輪辯論上，楊安澤雖只獲得不到三分鐘的發言時間，但他對於下周在底特律進行的第二輪辯論更有信心，認為在這座遭受自動化打擊而衰退的城市進行辯論，將讓他有更好的機會闡述理念，也更能獲得聽眾認同。

對於華裔新移民關注的移民政策，楊安澤表示他若當選，會增加H-1B工作簽數量，減少H-1B批准數量並不能保證企業就會轉而招募美國本土民眾；他也認為應為更多畢業後留下來工作的留學生提供綠卡，讓他們實現自身價值，「將這些在美國接受教育的學生送回國，再與美國抗衡，這不合理。」

楊安澤也表示，美國應該在美墨邊界加強防守，但要在這些地帶提供更多人道主義援助，將無證移民遣返回國是不人道行為；但他強調，最終能保證美國強大的，仍然是人才和科技。

楊安澤在曼哈頓與媒體進行線上及線下互動。 （記者金春香／攝影）
楊安澤在曼哈頓與媒體進行線上及線下互動。 （記者金春香／攝影）
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