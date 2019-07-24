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亞洲橋牌王賭城參賽 首戰勝前冠軍

2019-07-24 13:06世界日報 記者馮鳴台／拉斯維加斯報導

亞洲橋牌王黃光輝這幾天在拉斯維加斯參加全美夏季橋牌大賽（Summer NABC），他們共四人組團參賽，和他搭檔的橋手是洛杉磯華裔諸昌餘，另兩位是來自中國職業橋手，一起參加這項世界橋牌高手雲集的大賽。

黃光輝小學時候由父母啟蒙學打橋牌，15歲那年就代表中華民國參加國際橋牌賽，到現在仍是橋牌大賽選手。他表示，橋牌界像他這樣從小參賽到老，比賽60年以上的橋手真不多，他親身經歷到橋牌世界的變化，他說：從前打橋牌是一項紳士賽，他記得50年前，他去巴西參加世界盃橋牌賽，為了合乎比賽服裝要求，他在當地訂製一套燕尾服出賽，說明那個年代對橋牌的觀感有多隆重，對比現在有不少職業橋牌手，卻是穿著短褲涼鞋坐上比賽桌。

目前，黃光輝是中國甲級橋牌俱樂部教練兼比賽選手，也為韓國橋手擔任教練。他表示，原來亞洲最強的中華民國橋牌隊，在2000年以後漸漸沒落，目前台灣已經沒有職業橋牌手，參加國際比賽不僅須自費，還得向服務單位請假，那樣的環境使得沒有人能以打橋牌為職業。

黃光輝說，他從前在台聚公司工作，因為台聚老板非常喜愛打橋牌，所以常和他一起參賽，他有比別人更多可以在工作上請假參賽的機會。從前台灣的環境，橋手必須要有一份固定收入，黃光輝從23歲進入台聚至60歲從台聚財務長職位退休，退休後教導橋牌、訓練橋手，是他沒有中斷的一生工作。

洛杉磯橋手諸昌餘，是黃光輝這次比賽的搭檔，他表示從青年時期就知道黃光輝橋技高超，過去多年指導他橋牌技術的人就是黃光輝的學生。諸昌餘說，近幾年才找到這位橋牌祖師爺，但黃光輝人在台北，自己住洛杉磯，只好兩人約好每周四洛杉磯晚間9時、台北中午12時，透過網路切磋橋牌技藝，兩人的默契就靠著網路打橋牌培養出來。

在賭城橋牌賽的第一天，對手雖是前世界大賽冠軍隊，黃光輝與諸昌餘大勝，使他們倆的參賽排名大躍進，往後他們還有五天的賽事，因為喜愛，他們就不覺得累。

參加這項賭城橋牌大賽的華裔名人，還有張忠謀。黃光輝表示，張忠謀是他的橋牌友，在賭城比賽場碰面，橋友們聊的都是怎打贏手中那副牌。

洛杉磯拉斯維加斯
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