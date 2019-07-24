暖男員警！撕警徽護送自閉兒 還邀他一起當警察

2019-07-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



單親媽媽波蜜拉（Taylor Pomilla）接4歲的兒子安德魯準備回家，一段平常的回家之路，旁人可能無法想像竟會如此艱辛。

華盛頓郵報報導，母子倆踏上華盛頓都會區地鐵後，有自閉症的安德魯開始在車廂裡奔跑，波蜜拉試圖轉移兒子注意力無效。20分鐘後他開始發脾氣、並且變得很激動。

安德魯在地上滾動、亂丟鞋子、亂踢、搥打，甚至拉扯媽媽的頭髮。他已經情緒失控，此時，車廂上的人都在瞪他們。

波蜜拉解釋，兒子是自閉兒，企圖化解旁人異樣眼光。

為了讓兒子冷靜下來，她帶著兒子提早一站下車，但安德魯反而更激動，在地鐵站地板上滾動長達15分鐘。

此時，擁有五年經驗的員警蓋斯（Dominic Case）走過來，蹲下來跟安德魯講話。蓋斯分散安德魯注意力，並給他看警察配備，安德魯很快就停止哭泣。了解詳情後，蓋斯表示要陪同母子回家。

蓋斯接著撕下他的警徽並交給安德魯說道，「你可以幫忙我，一起在列車上擔任警察嗎？」

安德魯答應了，並牽著蓋斯的手一起走向電扶梯搭車。蓋斯表示，他覺得很榮幸，因為他受訓時得知，自閉兒不喜歡被碰觸。

蓋斯一起陪同母子到目的地才道別。波蜜拉後來把警徽還給蓋斯時，蓋斯堅持讓安德魯留著。