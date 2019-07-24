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分手散布私密照太不該 紐約州長簽字立法禁「色情復仇」

2019-07-24 12:59世界日報 記者賴蕙榆╱紐約報導

情侶熱戀時拍攝的私密照，若遇恐怖情人，常在分手後被當成復仇工具、公諸於眾；州長葛謨(Andrew Cuomo)23日簽字立法，將這種未經同意共享或公開的「色情復仇」(revenge porn)行為定為刑事犯罪，違者須撤除照片，更將面臨最高一年監禁和其他民事賠償。

「色情復仇」(A5981)法案由紐約州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)在2013年時提出，當時他認為紐約州法雖明文禁止情侶間在未得到對方同意下，不可拍攝私密或涉及性的照片或影片，但州法對傳播方面並未規範；他也說，法律應跟上21世紀民眾大量在手機和網路上傳分享照片的習慣，嚴禁情侶把熱戀時拍攝的私密照在分手後當作復仇工具、侵害他人權益。

該提案在2018年時獲州眾議會通過，但遲遲未在參議會表決，直到今年2月底葛謨力倡「女性公平議程」(Womens Justice Agenda)而引起關注，提案也在歷經六年終於立法。

葛謨23日簽字時表示，紐約州法此前沒有跟上科技發展，造成濫用者散播親密照騷擾、恐嚇和羞辱曾經深愛的另一半，這與我們長期打擊各種形式的性暴力相抵觸；立法之後，民眾若未經對方同意、隨意散播私密照的行為，將被定為刑事犯罪。」

布朗斯汀也說，「色情復仇」是現今普遍存在的問題，不但受害者會遭到性攻擊、性騷擾、跟蹤甚至解雇等威脅，部分受害人甚至因照片被公開、無法承受羞辱等情緒而自殺；他還說，紐約州也將成為全美第一州允許受害者尋求法院協助，要求網站撤除損害其權利的圖像或影片，違者也將面臨最高一年監禁及相關民事賠償。

「這是紐約實現社會、經濟、種族和性別公正的重要一步」，副州長凱西霍楚(Kathy Hochul)表示，「女性公平議程」旨在改變普遍存在的性別歧視和婦女受暴等文化。

此外，市議員朗斯曼(Rory Lancman)也曾提出類似法案，2017年獲市議會通關，禁止民眾未經許可散布他人涉及性相關的影音，違者將被處以最高一年監禁及1000元罰款。

布朗斯汀(說話者)23日宣布，禁止分手後散布私密照的「色情復仇」法案，獲州長簽字...
布朗斯汀(說話者)23日宣布，禁止分手後散布私密照的「色情復仇」法案，獲州長簽字立法。（布朗斯汀辦公室提供）
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