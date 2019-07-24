傳美中官員下周上海會談 羅斯淡化迅速達成協議可能性

2019-07-24 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



據傳美國貿易代表賴海哲下周將前往上海，與中國官員進行面對面貿易磋商。不過，商務部長羅斯淡化與中國迅速達成協議的可能性，因為總統川普的目標是必須達成合適的協議。

美國政府一位高階官員透露，中國要求談判在上海而非北京舉行。知情人士表示，下周的見面對於整體談判來說是積極的一步，但可能只對雙方目前的立場進行廣泛的討論，而非實質性談判。商務部長羅斯表示，總統的目標是達成合適的協議，不然就繼續徵收關稅，所以不可能判斷與中國迅速達成協議的可能性。達成合適的協議，比確切的時間重要得多。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛則表示，美中針對重啟談判進行面對面會談，是個好跡象，他並預計，中國在近期內開始購買美國農產品。

自去年以來，美中貿易關係續緊張，彼此加徵關稅，談判也在5月陷入停滯，但在上月的20國集團（G20）峰會上，美國總統川普和中國國家主席習近平同意貿易戰休兵，暫緩對剩餘的3,000億美元中國輸美商品家徵關稅，中國則以購買農產品作為回報。

美中持續尋求啟動陷入停滯的談判，以結束持續一年的貿易戰。美國和中國高層官員進行電話交談，但並未公布美國官員訪問中國的日期。賴海哲和美國財長日前也與中方透過電話協商，強調中國應兌現購買更多美國農產品的承諾。