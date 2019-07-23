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美台裔總統參選人：「每人月發三萬！」AI將致數千萬人失業，「不勞而獲」錯了嗎？

2019-07-23 15:16未來城市@天下 文・台灣無條件基本收入協會

美國前總統 Barack Obama ：「基本收入是否為正確的模式，或能否被大多數人接受，將會是未來 10 年或 20 年人們辯論的重點。」

無條件基本收入（Unconditional or Universal Basic Income，亦稱全民基本收入，以下簡稱：基本收入）近幾年席捲歐美大陸，不但芬蘭、加拿大、荷蘭、印度、肯亞和納米比亞等國家曾經實行，或正在進行官方試驗計畫；連奉資本主義為圭臬的美國， 2020年民主黨總統初選也出現一位台裔候選人楊安澤（Andrew Yang），以此作為主要政見，提議每人每月發放 1,000 美元的基本收入，掀起社群一股討論熱潮，一舉搶下黨內首場辯論的入場券

圖片來源：楊安澤官網

一、什麼是「基本收入」？

一般認為，「基本收入」這個概念，最早可追溯到英格蘭哲學家 Thomas More 在 1516 年出版的《烏托邦》（Utopia），該書試圖描繪了一個美好國度的理想藍圖。

根據致力推動基本收入的全球性組織 Basic Income Earth Network（BIEN）的定義，基本收入為「不須審查、不附工作義務、無條件、定期發放給所有個人的現金給付」。目前在國際上比較相似且正在實施的制度，包含美國阿拉斯加州的永久基金（Alaska Permanent Fund）和中國澳門的現金分享計劃（派錢）

二、現在為何要談基本收入？

2017 年，麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）的一份報告〈失業與就業：自動化時代的就業變遷〉（Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation）預測，未來 60% 的職業，至少有 30% 的工作會被機器取代；到了 2030 年，全球有 14% 的勞工（3.75 億人）將被迫轉換工作。

另外，世界經濟論壇（World Economic Forum）在 2018 年的〈未來就業報告〉（The Future of Jobs Report）更指出，2022 年時，機器人所能完成的工作量將提高為整體的 42%，屆時全球將有7,500 萬人面臨失業，但也同時會創造1 億 3,300 萬個新工作機會。

 

圖片來源：Luis Quintero from Pexels

然而，自動化帶來多少新職缺並不是重點。真正關鍵的是，我們該如何訓練被淘汰的勞工銜接上新的工作？像是將一位原本在生產線上的工廠工人，訓練為未來產業需要的軟體開發和大數據分析人員，可行嗎？

回顧政府過往在職業訓練上的成效，似乎很難相信台灣有辦法渡過這波大規模的失業浪潮。另外，一旦失業人口暴增，經濟也勢必會遭到重創。當人民沒有賺錢，就會減少消費，連帶抑制了生產，最終就會打擊到經濟發展，形成惡性循環。

除了高度自動化帶來的失業及經濟問題，貧窮、貧富差距、社福體系、教育落差、性別平等、官僚主義、少子女化等議題，也是基本收入的倡議者所關心，歐洲議會議員甚至曾排案討論，呼籲大家認真考慮基本收入此一政策。

這些倡議者相信，無條件基本收入正是上述種種問題最好的答案。

三、哪些國家已進行試驗？

全球已有諸多國家正在進行、規劃或高度專注基本收入相關試驗。下表則為目前四個「已經完成」基本收入相關政策試驗的國家，筆者也將簡單說明，這些試驗究竟為當地民眾的生活帶來哪些改變。

 我們可以發現，在納米比亞及印度兩個相對貧窮的國家，基本收入的濟貧效果十分驚人。

在政府效率低落、社福體系不彰的情況下，只要直接給予大人及兒童微薄的現金給付，不但能節省下龐雜的行政成本，也更有效地解決貧窮問題及其衍生的醫療、犯罪、營養健康、教育問題。甚至對於當地的經濟發展及性別平等，也發揮相當的作用。

另一方面，在相對富裕的加拿大和芬蘭，考量到政府的經費有限，因此其試驗的方法便和上述兩個國家稍有不同。

加拿大的試驗類似「負所得稅制」（Negative Income Tax），也就是劃下寬鬆的貧窮線，並給予差異化的補助額度，來同時達到扶助貧困與鼓勵就業的效果，或可理解成針對低收入者的「退稅制」。

芬蘭則是希望，基本收入能將失業者從昂貴又產生福利依賴的救濟制度中，解放出來，因此僅針對失業者進行抽樣試驗，以瞭解基本收入是否有提高就業意願的效果。初期的研究結果顯示，基本收入並無法降低失業率；值得一提的是，也沒有請領者因此好吃懶做。

最重要的，基本收入對於國人健康和教育品質的提升，在所有的試驗結果中均有一致的表現。

 

圖片來源：Mark4UBI

「全文轉載自未來城市(美台裔總統參選人：「每人月發三萬！」AI將致數千萬人失業，「不勞而獲」錯了嗎？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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