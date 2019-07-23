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氣候變化劇烈 芝城難閃龍捲風威脅

2019-07-23 14:15世界日報 記者吳政儀／芝加哥報導

對於「芝加哥市高樓林立可以阻擋龍捲風」的說法，氣象專家反駁。記者吳政儀／攝影
對於「芝加哥市高樓林立可以阻擋龍捲風」的說法，氣象專家反駁。記者吳政儀／攝影
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芝加哥素有「風城 」(the Windy City) 之稱，但卻也被謬誤為龍捲風安全地帶(tornado-proof)，氣象專家對此表示，很多芝城居民深信芝加哥不會有龍捲風發生，以為芝加哥因為偏冷的天氣和來自密西根湖冷風的調節，可以讓芝加哥免於龍捲風的災害，但事實上，芝加哥也是龍捲風侵襲的危險地帶。

除了坊間流傳上述有關冷天的說法，也有人指出，芝加哥市中心密集的高樓大廈，能夠抵擋龍捲風的侵襲，北伊諾大學教授根西尼(Victor Gensini)駁斥了芝加哥不會有龍捲風災害的迷思。

他表示，芝加哥人深信密西根湖能抑制龍捲風的形成，甚至以為芝加哥的摩天大樓為能夠抵禦龍捲風的保護牆，但其實並非如此。

他說，芝加哥也在龍捲風侵襲的危險地帶範圍，他表示，越來越多的龍捲風在密西西比河的東邊形成，如果中西部是龍捲風的飛鏢靶，那鏢靶中心點就是芝加哥。

另方面有專家分析，每年春天當密西根湖解凍，湖邊四周的區域會保持冷卻狀態，這個偏冷的區域，不利於龍捲風的形成，因為龍捲風通常是在冷空氣和暖空氣的相互碰撞中發生。

美國國家氣象局 (National Weather Service)的氣象專家弗瑞德藍(Matt Friedlein)解釋，儘管密西根湖偏冷的風能幫助調節極端天氣，但近幾年來氣候多變，密西根湖的冷風有逐漸削弱的趨勢，這就表示會有更多強烈的風暴會形成，這其中也包含龍捲風。

弗瑞德藍說，一旦強烈風暴進入了密西根湖，滅性會更強，芝加哥的天際線可能因此被吹垮，「想像高達50萬英尺的龍捲風襲擊芝加哥時，市中心的高樓大廈也只能任風摧殘」。

歷史上顯示，相較於整個伊利諾州，芝加哥過去極少有龍捲風發生，伊利諾州每年平均有12個龍捲風侵襲，該州最致命的龍捲風是在1925年發生的，那個龍捲風從密蘇里州的東北邊一路橫掃到伊州南邊，甚至肆虐到印第安納州，災情慘重，當時有695人因此喪生，2000人受傷。

氣象專家呼籲，尤其近年來氣候變化劇烈，芝加哥或許應該開始要有防範龍捲風的準備了。

龍捲風芝加哥
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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