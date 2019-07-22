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法界談「摘冠」 訴諸法院有勝算

2019-07-22 14:19世界日報 記者尚穎／洛杉磯報導

華裔密西根州美國世界小姐朱凱西(Kathy Zhu，譯音)因在社群媒體上發表對於...
華裔密西根州美國世界小姐朱凱西(Kathy Zhu，譯音)因在社群媒體上發表對於種族的看法，后冠慘遭主辦單位摘除。圖／報系資料庫
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華裔密西根州美國世界小姐朱凱西(Kathy Zhu，譯音)日前后冠被摘，華裔律師認為，該起風波更像政治事件，在美國目前政治正確極其敏感的大環境下，任何事情好像都很容易政治化。但若朱凱西訴諸法律，提告選美主辦單位拔掉其后冠，贏得官司應該更有勝算。

律師童志敏認為，直觀而言，朱凱西因其社交平台「政治不正確」的言論，被取消桂冠像是一起政治事件。如果朱凱西訴諸法律，贏得官司應該更有勝算，因為美國之所以強大，就是要容忍不同的聲音。

律師張軍表示，美國世界小姐主辦方是私營機構，坦率講，如果不喜歡，可以任何理由取消朱凱西「密西根州世界小姐」資格的決定。他注意到，該組織規則條款其中有一條指出，不能因為參賽者的言論，影響該組織的根本宗旨。由於美國世界小姐選美組織需要的是親善大使的形象：有愛心，維護世界和平等等，所以從這一點來看，朱凱西之前的言論很可能被認為易引起事端，也是他們所忌諱顧慮的情形。

但該件事體現了美國社會的某些趨向，張軍說，首先，言論自由是美國憲法修正案的第一條，美國憲法立法者對公民言論自由極其重視。美國之所以強大，和美國的言論自由及媒體自由有很大關係。曾有最高法院大法官講過，言論自由意味著，你需要接受一些你不喜歡甚至是冒犯的言論。從這個意義上來講，朱凱西在其推特社交平台言論，從法律層面看，作為公民她應該有第一修正案的權利。

其次，美國同時基於憲法第14修正案，即謂平等保護權利的修正案，保護各族裔平等權利。美國之所以強大 ，是希望對每一個種族，每一種性別的全體美國公民，實現最終的公正平等，儘管也許截至今天還未能做到。但從美國穆斯林角度看，朱凱西的言論或被認為是對他們的冒犯。

雖然每個人都會有自己不同的看法，但是在進入法律程序前，無處說理。如果要說某人言論涉及到對種族或信仰的歧視性內容，判斷其是否屬於種族主義言行，除非透過官司或訴訟，由法庭來判決。張軍強調，除非由法院判決，否則目前沒有黑白是非對錯的定論。

張軍分析，美國社會這些年所謂政治正確的敏感程度，的確達到最高峰，尤其川普總統的連任選舉，似乎經常有冒犯政治正確的言論，很多問題被曝露出來。因此美國國內現在存在的思潮，似乎開始傾向於認為以前對所謂的政治正確，已經給予了太多保護，有時反而影響了憲法修正案首要的言論自由的權利。

張軍認為，川普總統任內經常時表現出反政治正確的言行，特別最近對於國會眾議員四位少數族裔女議員的言論，按往例，總統說這樣的話被認為非常不得體。 但美國的政治風向似乎已經發生變化，事件之後，川普總統民調不降反升。或許美國民眾意識到政治正確不能走得太遠（完全不講也行不通，多年保障少數族裔維護權益）。 因此，更趨向於在平衡當中的妥協。自然，平衡也是由法院的一系列判決達成，同時媒體的報導、社會輿論的壓力都會造成影響。

因此如果朱凱西對相關方提告，很多人很有興趣看到法官最終的判決：究竟是種族歧視，抑或她只是講了眾人不敢說出來的事實。

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