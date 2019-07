朱凱西咎由自取? 政治不正確遭殃?

川普鐵粉后冠被摘,共和黨內看法不一。圖/世界日報提供 分享 facebook

華裔密西根州美國小姐朱凱西(Kathy Zhu,音譯)日前「因言獲罪」,后冠被摘,到底是咎由自取,還是因為挺川普而被自由派開刀?

由於朱凱西自稱是川普總統「鐵粉」,有不少網友認為她會被摘除后冠,言論違反左傾份子的政治立場才獲罪,並有網友認為,替她惹出麻煩的言論,基本上與川普理念吻合。南加華裔人士對此看法見仁見智。

CBS電視台報導,朱凱西曾推文「你知道嗎?絕大多數導致非裔死亡的案件,都是非裔造成的(Did you know that the majority of black deaths are caused by other blacks?)」,文末還附加評論「解決自身社區的內部問題,再去責怪別人(Fix problems within your own community first before blaming others)」。朱凱西還曾在2018年在「穆斯林學生協會」(Muslim Student Association)舉辦的「世界頭巾日」(World Hijab Day)活動,拒絕戴頭巾。

鑽石吧市議員劉敏兒表示,朱凱西當選密西根州美國小姐,算是公眾人物,上述言行欠妥當;賽事主辦方雖然是秋後算賬,但決定無可厚非;朱凱西只能怪自己,對爭議言論的敏感性不足(insensitive)。

曾是共和黨鐵桿、但在上次總統選舉倒戈支持民主黨候選人喜萊莉.柯林頓的方光慶,贊成劉敏兒看法。她說,朱凱西在美國長大,對美國各民族混合的「大熔爐」文化,應該有很深了解;講出這樣的話,理應被取消后冠。

華裔資深共和黨員吳黎耀華則認為,錯在賽事主辦方。她表示,賽事主辦方涉嫌干涉朱凱西言論自由。如果認為朱凱西言論欠妥,應該在參選前的審核就將她從候選名單除名,而不是等到朱凱西奪冠以後。

由於朱凱西是鐵桿川普支持者,不少網友認為其言論受到川普影響。南加資深華裔共和黨人梁建文表示,不同人對川普言論有不同解讀,她不認為川普有任何涉種族主義的發言,但朱凱西會不會從川普言論中讀出種族主義並受影響,她不得而知。然而朱凱西是20歲的成年人,有獨立思考能力;她的想法,不會輕易被他人左右。

方光慶則認為,川普在全美掀起種族對立氛圍,相信對朱凱西的思想產生影響。川普執政以來,讓她這個共和黨鐵桿支持者感到心寒,特別是川普屢有涉嫌種族主義的言論,朱凱西作為川普支持者,雙方價值觀肯定一致。

部分南加民主黨人士對此風波則三緘其口,第39選區國會議員喜吉利(Gil Cisneros)拒絕評論此事。喜吉利21日舉行辦公室開放日,並有數名華裔民主黨活躍人士與會,但均不願意具名發表評論。但有華裔民主黨人士指出,朱凱西言論與川普如出一轍,身為少數族裔去歧視其他少數族裔,活該后冠被摘。