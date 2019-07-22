潘斯緩頰：川普會阻止支持者「趕她回去」言論

2019-07-22 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合21日電



副總統潘斯(Mike Pence)表示，他認為數百萬名美國民眾跟總統一樣對現任國會議員同感挫折。 美聯社 分享 facebook

在川普總統要民主黨四名女議員「回去祖籍國」後，副總統潘斯21日表示，川普未來參加競選活動時可能會努力阻止支持者喊出冒犯口號；不過眾院監督委員會主席康明斯(Elijah Cummings)仍直指川普有種族歧視。

潘斯在政治廣播「The Takeout」節目接受哥倫比亞廣播公司(CBS)白宮記者葛瑞特(Major Garrett)訪問，他表示：「川普可能會努力談到這件事。」部分訪談內容將在21日CBS談話節目「面對國家」播出。

川普近日批評四名少數族裔民主黨女議員「回去」她們殘破不堪又犯罪叢生的祖籍國。

潘斯也因此感到外界壓力，川普言論不僅面臨民主黨與部分共和黨員的譴責聲浪，也遭到眾院決議譴責。不過川普的攻擊卻變本加厲，他事後指控這四名議員憎恨美國，並要她們離開美國。

川普總統17日在北卡羅來納州造勢時，台下支持者針對索馬利亞裔、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)喊出「趕她回去」口號；潘斯試圖讓川普遠離川普支持者的種族主義言論。

潘斯指出：「總統不喜歡支持者的這番話，我也不喜歡；總統已對此清楚表態。」

不過潘斯表示：「我認為數百萬名美國民眾跟總統一樣對現任國會議員同感挫折，他們說出魯莽言論，無論是否反猶太，或者將邊境巡邏隊人員說成經營集中營；總統認為有必要與邊境巡邏隊站在同一陣線，我很慶幸他這麼做。」

康明斯21日告訴美國廣播公司(ABC)，川普無疑是種族主義者；他聽到川普的言論之後，令他回想到1960年代種族隔離的情況。

他表示：「我聽過一樣的口號，『回去，你不屬於這裡。』我並非唯一有這種經驗的有色族裔。」

康明斯也為四名女議員抱不平，強調他每天與她們接觸，她們認真工作並努力讓美國變得更好。