CBS民調 近6成不贊同川普言論 近5成指川普種族歧視

2019-07-22 13:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合21日電



哥倫比亞廣播公司(CBS)最新全國民調出爐，顯示近九成美國人認為，美國因種族出現分裂，而且多數人認為各政黨對何為美國人的定義有不同觀點。

川普總統14日在推特要四名民主黨少數族裔女議員「回去」她們的祖籍國，民調發現59%美國人不贊同川普言論，其中有44%強烈反對，不過也有40%民眾表達支持。

十名美國人中有九人認為，美國因種族而分裂，不過政黨與種族差異會影響他們的觀點。88%民主黨人反對川普的推特言論，但82%共和黨人支持，其中有47%表示強力支持；獨立選民則有58%反對，其中41%強力反對。

整體而言，48%美國人認為川普推特具種族主義，34%不這麼認為。

白人看法分歧，各有41%民眾持正反意見；76%非裔美國人和54%西班牙裔認為川普發言具種族主義。年齡差距也有影響，強力支持川普言論的65歲以上美國人是30歲以下者的三倍，而且更多年輕美國人認為川普發言具種族歧視。

在全國僅有26%民眾滿意川普對民主黨議員的言論的情況下，57%共和黨人稍微或非常滿意，18%表示不滿意；多數共和黨人也覺得這番言論具美國精神，70%認為不具種族主義，43%認為這是總統該有的發言，而且77%認為媒體過於關注。

相較之下，多數民主黨人認為川普言論具種族歧視(84%)、不具美國精神(78%)而且不是總統該有的發言(87%)。多數獨立選民也覺得這不像總統的發言(84%)而且沒必要(54%)。

英國研究機構YouGov在17日到19日協助CBS進行網路民調，依美國社區調查(American Community Survey)與2016年總統選舉投票與登記情況對性別、年齡、種族與教育程度進行加權選出2099名受訪者，誤差值為正負2.3個百分點。