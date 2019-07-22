從商界、影壇到政壇 操弄種族衝突 川普靠這招投機

2019-07-22 13:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合21日電



川普用老掉牙戰略打選戰，以種族觀點投機。 歐新社 分享 facebook

川普無論在商業、演藝圈或跨足政壇，經常利用種族、族裔和宗教分裂，藉此達到個人目的，無論是收視率、名氣、金錢或權力，罔顧有害後果。

紐約時報報導，川普在實境秀節目「誰是接班人」(The Apprentice)第四季時需要一個爆點，他遂籌畫「黑白」對抗。

川普2005年4月接受霍華史登(Howard Stern)訪問時，問史登是否喜歡這種組合，史登說「喜歡」；川普再問非裔共同主持人羅賓·奎弗斯(Robin Quivers)是否喜歡，奎弗斯答道：「我認為會引發騷動。」

川普不顧此提議未受歡迎，歡欣鼓舞地說，「這會是收視率最高的節目。」

在川普點名民主黨女眾議員「四人幫」回到祖籍國之前，早已擅長操弄種族情緒達到各項目的；他在1970年代被政府調查員指控拒絕出租公寓給非裔，他否認但和解了事。

1980年代，川普盛讚五名非裔和西語裔性侵犯被判死，甚至在市府不同意他開拓佛州棕櫚灣事業時，威脅賣掉海湖莊園，並打算將所得捐給統一教(Unification Church)。

川普2016年競選時，左批墨西哥人，右擬禁穆斯林入境惹議，為平息批評聲浪，兩名競選官員經常安排一名綽號「非裔麥克」的支持者站在川普後方附近，確保攝影機拍到「非裔麥克」的身影。

在白宮，川普不偏頗任何族裔，他不譴責北卡夏洛特(Charlotte)白人優越主義抗議，稱非洲國家是「下三濫」(shithole)國家，同時向奈及利亞來訪者保證，他們永遠毋須回到「簡陋小屋」(huts)。

川普的非裔友人最近為他解圍，稱川普的政治不正確舉措只是點出美國現實，而非受仇恨所驅。

內閣唯一非裔、聯邦房屋與都市發展部(HUD)部長卡森(Ben Carson)說：「總統不是種族主義者，他的發言也沒有種族歧視。」

川普堅持他是「最不具種族主義者」，且與知名非裔美國人成為好友，尤其是運動和樂壇明星，包括嘻哈巨星羅素賽門斯(Russell Simmons)、拳王阿里(Muhammad Ali)等；川普甚至對饒舌歌曲中提及他的名字而感到自豪，稱「非裔民眾喜歡我」。

川普2015年參選總統時，直呼少數族裔名稱，而非「那個」族群，贏得部分非裔明星力挺；不過，隨著川普的言論越來越尖銳，他的朋友關係也因此生變；賽門斯早前呼籲川普，「別再點燃仇恨烽火」。