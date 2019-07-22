紐時：川普大打種族牌拚連任 民主黨束手無措

2019-07-22 13:34 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普總統21日推文要四名女國會眾議員向國人道歉。圖／世界日報提供 分享 facebook

面對台下數以千計群眾高喊「趕她回去」越來越大聲，川普總統上周在北卡羅來納州造勢場合上，足足停頓了13秒之久才又開口說話。這句針對索馬利亞出生新科民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)而來的口號，與川普這陣子以來在推特對歐瑪的各種抨擊，其實是相互呼應的。

群情激憤之下，一名男性觀眾當時甚至喊出：「叛國！」另一名觀眾則高聲吼著：「叛徒！」不過，部份共和黨議員很快便對「趕她回去」口號予以譴責，直指這是種族歧視、仇外主義，川普總統隔天更與喊口號的支持者切割，只不過後來又改變說詞，對支持者報以讚美。

紐約時報指出，整起「趕她回去」口號風波當中，在民主黨方面似乎顯得束手無策，尤其是有意代表民主黨在2020年總統大選中挑戰川普的眾多參選人。

報導指出，這場造勢大會的政治效應已經非常明顯，2020年大選將定調在種族、認同以及川普主導的「白人牢騷」(white grievance)等政治議題上頭。

北卡羅來納州造勢大會尚未登場之前，有關2020年大選的選舉討論當中，川普的煽動言論始終受到忽略，畢竟政治對手們心知肚明，越是隨著川普起舞加入討論，只會更加助長川普力道。因此，有意投身2020年大選的參選人，紛紛選擇討論政策，包括倡導刑法改革或產婦建康照護，或者探討如何消弭不同種族之間貧富差距。

但如今，川普掀開了種族牌，讓部份人士因此認為，必須緊急更換選舉策略，做為因應。

已宣布角逐2020年黨內初選的民主黨新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)便說，接下來的大選將是一場界定「我們到底是誰」以及「我們應該如何彼此對待」的公民投票，而一切情勢在得以變得好轉之前，恐怕將會持續惡化。