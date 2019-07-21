獲利8000倍！他便宜購入NASA登月影片原檔 5400萬拍出

2019-07-21 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國太空總署（NASA）1969年錄製阿波羅11號載人登陸月球的三支錄影帶，幾年後，美國政府把這些錄影帶當作多餘物品，在「剩餘拍賣會」上廉價出清，被當時的NASA實習生喬治（Gary George）買下。這些錄影帶在20日、阿波羅11號載人登月50周年當天，由蘇富比拍賣行拍賣，最後拍得182萬美元（約台幣5400萬元）。CNN報導，這是喬治當年購入價的8000多倍。

喬治當年在NASA實習時，是德州拉馬爾大學電機系學生。1976年6月，他偶然來到政府出清拍賣會，花了217.77美元，買下NASA的1150卷磁帶。

後來，喬治將大部分磁帶轉售或捐出，但在父親建議下，他將其中三盒標著「阿波羅11號，1969年7月20日」的錄影帶保存下來。

這批錄影帶總共兩小時24分，記錄了地面指揮中心人員看到的人類首次登月完整過程，包括已故太空人阿姆斯壯登上月球表面的第一步、太空人與時任美國總統尼克森通電話、美國國旗插入月球地表等珍貴時刻。