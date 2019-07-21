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人類下次登月 美中太空競逐的觀察點

2019-07-21 19:30中央社 休士頓20日綜合外電報導

美國太空人阿姆斯壯50年前的今天圓了人類登上月球之夢，50年後的今天全球進入新一輪爭取載人重返月球的太空競賽，下一次登月的太空人會否換成中國人，令美國芒刺在背。

1969年7月20日，當阿波羅11號（Apolo 11）任務成功登陸月球寧靜海時，中國連太空探索計畫都還沒有，但如今已計劃一系列探月任務。中國可能在2030年代的某個時間點達成太空人登月，並於中國在月球南極的研究站工作。

川普政府正與北京僵持於貿易戰、科技戰，外界憂心美中會進入像當年美蘇間的新冷戰，當年正是美蘇冷戰而在1960年代促成阿波羅計畫；如今中國的太空雄心令川普政府寢食難安。隨著美中競爭延伸到太空，川普希望創建太空部隊的新軍種，並催促國家航空暨太空總署（NASA）加快重返月球時間表。

● 美專家：中國10年內能載人登月

美國海軍戰爭學院教授、太空政策專家強森佛利斯（Joan Johnson-Freese）說：「若下一次從月球傳回的聲音是講中文，我一點都不覺得意外。」她認為中國約10年內就有能力讓太空人登月。

今年1月完成人類首度深入月球背面調查後，中國已然晉升太空前段班；中國正計劃探月任務，帶回月球地殼樣本，並於明年送探測器上火星。

川普則希望2024年底前完成時隔半世紀以來的載人登月任務，較NASA原訂時間表提早4年。川普還批准NASA可以動用像馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）這類民間合約商的資源，以達成目標。

● 月球南極 美中競逐焦點

美國計畫在2028年底前完成月球南極著陸，以便奠定日後持久經略月球南極的第一步；中國也看中在月球南極興建研究站。

其實在塞南（Eugene Cernan）1972年踏上月球後，NASA還有數個載人太空飛行計畫，但均未載人重返月球，使得塞南目前成為最後一位踏上過月球的美國太空人。

美國前總統歐巴馬2010年取消前往太空站、月球與火星的「星座」（Constellation）計畫，說這項計畫超出預算、進度落後，偏好培育民間太空運輸來幫助降低預算。這點讓登月英雄阿姆斯壯（Neil Armstrong）頗不以為然，阿姆斯壯2010年告訴國會，其他國家很快會趕上；阿姆斯壯已於2012年辭世。

中國的國務院2016年提出一項5年太空戰略，包括研發具大型酬載能力上軌道的超級重型火箭、發射能研究黑洞的望遠鏡及大造太空站。據中國官方媒體表示，太空站預計在2022年底前能全面運作。

中國的太空戰略也呼籲進行載人太空飛行、探月並採樣，最終要送探測器到火星與木星附近；「人民日報」今年4月時報導，中國明年就要發送第一個火星探測器。

● 遙遙領先談不上競賽 NASA自信爆棚

中國國家航天局局長張克儉4月時表示，中國希望約10年後能在月球南極附近設置科研站，並讓太空人在月表執行各項任務。

中國的太空任務已更見雄心。嫦娥4號探測器今年1月登陸月球背面後，嫦娥5號排定年底發射，將是中國首度嘗試蒐集月球樣本並攜返地球。分析家說採樣計畫凸顯中國的興趣不止是到月球插國旗，更要利用月表之下的資源；中國國務院的報告多次提到要藉太空戰略進一步帶動經濟發展。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「我已聽太多人們討論中國探測器著陸月球背面，但重要的是應記得在著陸月背之前幾個月，我們的探測器已著陸火星。美國遙遙領先，我認為根本算不上競賽。」

太空人南極NASA
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