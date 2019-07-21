登月50週年 要知道的幾個太空里程碑日子

2019-07-21 17:36 中央社 巴黎20日綜合外電報導



50年前的今天，美國太空人阿姆斯壯完成人類登月壯舉。從蘇聯率先發射人造衛星、成功將太空人送往太空，到美國首先登月，人類太空探索史有幾個關鍵日期和重大事件值得回顧。

● 1957年蘇聯發射第一顆人造衛星

1957年10月4日，蘇聯自位於哈薩克的發射場發射人類史上第一顆人造衛星「史潑尼克一號」（Sputnik-1，sputnik一詞在俄語有（人造）衛星、同行者之意），開啟美蘇冷戰的太空戰場。俄羅斯2006年將10月4日訂為空天軍節（空軍與太空部隊在俄國屬同一軍種）。

同年11月3日，「史潑尼克2號」率先將活體送上地球軌道，執行任務的是一隻名叫萊卡（Laika）的3歲混種白毛流浪母犬。牠因衛星結構設計失誤和缺乏溫度調節設備，在地軌運行途中死亡。

蘇聯後來在1960年8月19日成功讓兩條母幼犬平安往返太空和地球。有趣的是，在挑選太空研究實驗用動物方面，蘇聯傾向使用犬隻，而美國則是猿猴類。

● 1961年蘇聯率先送人進太空

1961年4月12日，蘇聯太空人加加林（YuriGagarin）成為第一位進入太空的人類，他沿近地軌道繞行了約1小時48分。

23天後的5月5日，謝巴德（Alan Shepard）成為第一個進入太空的美國人。

美國和俄羅斯兩大太空宿敵一直到2003年才遭遇第三國的重大挑戰：中國當年發射首艘載人飛船「神舟五號」，將太空人楊利偉送上地球軌道。

● 1969年人類首度登月

美東時間1969年7月20日，美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為第一個踏上月球表面的人類；約20分鐘後，他的夥伴艾德林（Buzz Aldrin）也展開月球漫步。

1969至1972年期間，在美國航空暨太空總署（NASA）的阿波羅（Apolo）計畫架構下，共有12名太空人曾在月球上行走。

● 1971年蘇聯發射人類第一個太空站

1971年4月19日，蘇聯成功發射人類史上第一個軌道太空站「沙留特一號」（Salyut-1，意為禮炮）。

至於目前仍在運作、有16國參與的國際太空站（ISS）則是1998年開始建造。它是太空中迄今最大的人造結構體，每天繞行地球16次。

● 1976年美國率先前進火星

1976年7月20日，美國太空船「海盜一號」（Viking 1）創歷史先例，成功在火星上著陸並傳回火星影像。

「機會號」探測車（Opportunity）在2004至2018年期間執行火星探測任務，當時同屬NASA的「好奇號」探測車（Curiosity）還在火星執行任務。

美國的火星太空任務目前已累積近40次，但超過一半以失敗告終。

● 1981年美國率先發射載人太空梭

1981年4月12日，史上首架可重複使用的載人太空梭「哥倫比亞號」（Columbia）成功展開太空之旅。

自此至2011年美國中止太空梭計畫前，包括「挑戰者號」（Challenger）、「發現號」（Discovery）、「亞特蘭提斯號」（Atlantis）和「奮進號」（Endeavour）等太空梭相繼為國際太空站服務。

2011年起，美國皆仰賴俄羅斯將太空人送上國際太空站。

● 2014年歐洲成功登陸彗星

2014年11月12日，歐洲太空總署（ESA）將一個小型登陸器「菲萊」（Philae）裝設在距離地球超過5億公里的彗星上。這是太陽系起源研究計畫的一部分。

目前距離地球最遠的人造物體是1977年9月發射、美國現役無人太空船「旅行家一號」（Voyager 1）。2012年8月，它進入距離地球約130億英里的星際空間。

此外，投書紐約時報、華盛頓郵報等的專欄作家（Faye Flam）佛萊姆表示，月球上的侵蝕作用與地球不同：月球無水無風，也沒有動物，卻有紫外線、微型隕石和足以將任何人造物化為灰燼的宇宙射線，對保存像人類登月後的足跡、所插的旗幟及遺留的登月器等遺跡構成挑戰。

目前月球上約有50處人類活動的遺址，包括6處探索點，以及各類探測車、太空載具等殘骸，來源包括美國、蘇聯、中國、印度和以色列。