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不只歐洲燠熱 美半壁江山陷蒸籠

2019-07-21 17:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國最近也很熱！繼歐洲、中國等地陸續爆發40度以上高溫熱浪後，美國近日也開始受災，約有一半人口受到熱浪影響，目前已造成至少6人因太熱死亡。美國近年來夏季越來越熱，根據報告，熱浪是美國所有天災中最致命的，除了民眾太熱外，也會造成加州等地森林大火，波及許多靠近森林的城鎮。

根據《CBS新聞網》報導，從美國中部到東部，都陷入了非常熱的局面，溫度幾乎飆升至攝氏40度以上，中部的堪薩斯城甚至達到42度，目前全美國至少6人因為太熱而喪生。

根據美國國家天氣預報，官方警告，每天最危險的時間是當天下午到太陽落日前，因為溫度、濕度都會達到最高峰，是最悶熱、容易中暑的時間，民眾需要儘量減少相關時間的戶外活動。在紐約，許多民眾都熱到紛紛在公共池塘直接淋浴解悶。另外除了人類，動物（紐約警察養的馬）也需要降暑。

根據《CNN》報導，在底特律城，目前的困境是當地有20萬人因為一場暴雨後斷電，可是當地氣溫目前高達攝氏42度左右，當地亟需恢復電力開啟空調，現階段已經讓7萬人恢復供電，當地政府仍在努力中。

《CNN》提到，國際紅十字會主席羅卡受訪時表示，隨著氣候變遷加劇，熱浪往後會變成全世界最嚴重的氣候災害。CNN氣象主播卡布雷拉也提到，美國每年因為熱浪致死的機率比其他天災還要高。益發嚴重的熱浪也會加劇森林大火，除了讓人類財產損失外，動物的生態也遭受危害，並增加大氣更多碳排。

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