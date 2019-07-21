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從太空看地球 當年太空人：美國要做友善的強權

2019-07-21 14:54世界日報 編譯劉煥彥／綜合20日電

50年前僅柯林斯沒上月球。 美聯社
50年前僅柯林斯沒上月球。 美聯社
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50年前的今天阿波羅11號太空船在月球著陸，太空人阿姆斯壯與艾德林成為首批登上月球的人，也一直是後世的焦點。

參與那次任務的三位太空人中，只有柯林斯(Michael Collins)沒上月球，當時他負責駕駛指揮艙環繞月亮，等待阿姆斯壯與艾德林完成登月任務後與他會合，再一起返回地球。

儘管未能登月，柯林斯卻對從太空看到的藍色地球驚艷無比，從此著迷至今。

法新社報導，阿波羅11號太空船在太空飛行時必須持續旋轉，以免船身一邊持續受太陽照射而高溫，另一邊沒有照到日光而持續低溫，這讓三位太空人首次有機會近距離看到月球，但更驚人的景色是從太空回看的地球。

現年88歲的柯林斯，18日晚間在喬治華盛頓大學演講時表示，他還清楚記得當時看到的月球景色極為壯麗、印象非常深刻，「但與另一邊窗戶看出去的景觀相比，完全無法比擬」。

他說：「窗外有個小豆豆，大小就像手指指甲一樣大，彷佛伸手可及，藍白相間、閃閃發亮。你從海洋看到藍色，從雲看到白色，看來像鐵鏽的條紋是大陸，這麼小的東西看來真漂亮，藏在廣大宇宙的這個角落裡。」

當阿姆斯壯與艾德林在月球漫步時，柯林斯駕駛的指揮艙飛行在月球軌道上，將太空船位置回報給德州休士頓的地面管制中心。

柯林斯說：「我告訴管制中心，『嗨，休士頓，我從窗戶可以看到全世界呢』。我想告訴他們我指的方向，但就在同一刻我也被完全迷住了。」

阿波羅11號任務結束後不久，柯林斯被時任國務卿羅傑斯(William Rogers)網羅，轉任負責公共事務的助理國務卿，因為工作需要經常赴國外出差。他在這個職務上意識到，阿波羅11號任務的成就並非只屬於美國。

他說：「我原來以為，不論到哪裡大家會說『你們美國人終於做到了』，結果大家是說『我們辦到了，我們人類終於脫離這個小小的行星，踏上別的地方了』」。

「我覺得，美國必須成為世界強權，但是個非常友善的強權，而不是傲慢專橫的強權，也不是個想要獨霸天下的強權。」

太空人低溫高溫
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