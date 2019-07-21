2024重返月球? 其實連最基本太空裝都不夠

2019-07-21 14:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



若要重返月球。太空人需要新的太空裝。 美聯社 分享 facebook

太空工程師狄里昂(Pablo de Leon)分別為登陸月球及火星，分別設計了不同款式的太空裝雛型，對於太空裝研發過程要花多久時間，有著第一手了解；他說，倘若美國太空總署(NASA)想在2024年之前，完成重返月球的目標，對於太空裝研發製作就要盡快著手。

在美國太空總署贊助，設於北達科他大學(University of North Dakota)的實驗室擔任主任的狄里昂，領導研究團隊的最主要任務，就是為太空人研發太空裝。

他說，由於重返月球的決策是突然發布的，「到目前為止，美國太空總署根本都還沒有太空裝。」

狄里昂日前造訪佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)期間，接受法新社訪問時表示：「雖然接到2024年之前要重返月球的命令，但我們卻從1977年以來，都不曾研發過新的太空裝。」

目前美國太空人在國際太空站(International Space Station)所穿的太空裝，無法在登陸月球時做為星球表面探索任務之用，而且這些太空裝是在1970年代設計，過去幾十年來，只有陸續經過小幅修補。

整體而言，只有少數幾件太空裝現仍堪用。

美國太空總署眼下最主要的工作重點，放在把太空人送上月球的火箭、太空艙以及登陸器，太空裝則被列為稍後才會討論的項目；但狄里昂指出，對於想在2024年之前重返月球，以太空總署目前的預算是不夠用的，這個目標「過於樂觀」。

他說，太空人在月球或火星表面上，必須能夠走路方便，因此太空裝要輕巧，有能夠活動的彈性空間，讓太空人可以前進後退，彎腰或跳躍，還可以使用各種工具。

他也說，太空裝必須有調節體溫、壓力與濕度等功能，保護太空人不受幅射線傷害，並且配有通訊設備。

月球粉塵(lunar dust)也是考量關鍵，因此狄里昂研究團隊已經研發出登陸月球專用的NDX-2太空裝，另外還有登陸火星專用的NDX-1太空裝。